Mash: до задержания Елена Блиновская успела переписать все имущество на родственников

Не так давно появлялась информация о задержании Елены Блиновской при попытке бегства из России. Сообщается, что знаменитость уклонялась от уплаты налогов и задолжала государству почти 918 миллионов. На данный момент в доме Елены проводится обыск, а сама она находится на допросе. Как сообщает Telegram-канал Mash, в деле Блиновской обнаружены новые обстоятельства.

Оказывается, до своего задержания она успела переписать имущество на родственников. Во владении Елены имеются квартира за 60 миллионов рублей в Москве и участок в Симферополе за 900 тысяч. Остальное имущество теперь юридически принадлежит ее супругу Алексею. Речь идет о доме в Истре, в котором производится обыск, дорогих машинах и мотоциклах.

Однако, по данным СМИ, в скором времени все имущество Елены и ее родственников будет арестовано судом.

К слову, на данный момент ни знаменитость, ни ее представители никак не комментировали ситуацию.

Ранее мы писали о том, что Блиновская перед задержанием опубликовала пророческое фото. Подробности смотрите в этой статье.