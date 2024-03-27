112: актрису Светлану Светличную увезли в реанимацию

Актрису Светлану Светличную доставили в реанимацию. У нее нашли острый коронарный синдром.

О госпитализации сообщил Telegram-канал 112.

По информации источника, 83-летняя актриса почувствовала себя плохо дома. Ей вызвали врачей. Актрису доставили в реанимацию.

Telegram-каналы Mash и SHOT сообщили, что Светличную госпитализировали из психиатрической больницы.

Предварительный диагноз, который ей поставили, означает нарушение кровотока, что приводит прекращению нормального функционирования сердечной мышцы.

Ранее сообщалось, что Светличной вызвали кардиологов в психиатрическую больницу, где находится актриса. Медики должны были сделать кардиограмму и определить наличие проблем с сердцем. Перед этим Светличная жаловалась на боли.

19 марта сообщалось о смерти комментатора Василия Уткина. Он скончался в кардиологическом отделении после двух попыток реанимации.