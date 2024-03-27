Актрисе Светлане Светличной вызвали кардиологов в психиатрическую больницу

Актрисе Светлане Светличной, известной по фильму «Бриллиантовая рука», вызвали кардиологов в психиатрическую больницу. Знаменитость жаловалась на боли в сердце.

Подробности приводит сайт mk.ru.

27 марта Светличной вызвали врачей, чтобы сделать кардиограмму. Обследование необходимо, чтобы подтвердить или опровергнуть проблемы с сердцем.

Напомним, что Светличная является пациенткой психиатрической больницы имени Гиляровского. 83-летняя актриса почти не встает, у нее деменция.

Ранее невестка Светличной рассказала, что актриса стала инвалидом, у нее глубокая деменция и болезнь Альцгеймера. До этого актриса жаловалась на провалы в памяти, а из-за болезни думала, будто ей не 83 года, а чуть более 40-ка.