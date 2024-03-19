Скончался в кардиологическом отделении в 16:01: названа причина смерти Василия Уткина

Комментатор Василий Уткин умер в больнице имени Пирогова в 16:01. Предварительной причиной смерти называют тромбоэмболию легочной артерии.

Подробности приводит Telegram-канал Baza.

Днем 19 марта Уткин был срочно доставлен на скорой помощи в кардиологическое отделение и подключен к ИВЛ. Врачи начали реанимационные действия, но они не дали результата. У журналиста оторвался тромб.

По данным источника, Уткина пытались дважды реанимировать. Это заняло 16 минут. Первоначально журналиста откачали, но потом кровообращение остановилось, Уткин умер. Причину смерти установит вскрытие.

Осенью 2023 года вес Уткина перевалил за 200 кг. Он говорил о проблемах со здоровьем. Врачи советовали садиться на диету. Утверждалось, что у журналиста атеросклероз, хотя он отрицал это.

Напомним, о смерти Уткина стало известно вечером 19 марта. Информацию подтвердил канал Матч ТВ.