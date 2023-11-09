112: 94-летнюю актрису Раису Максимову перевели в отделение гематологии

94-летнюю актрису Раису Максимову перевели в отделение гематологии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Недавно стало известно о госпитализации знаменитости из-за резкого снижения гемоглобина. Как выяснилось, у Раисы Максимовой выявили заболевание крови. Врачи решили оставить актрису в больнице.

Напомним, что при госпитализации звезда фильма «Идиот» жаловалась на головокружение и слабость.

На данный момент официальные представители Максимовой никак не комментируют новости о ее состоянии.

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