10-летняя дочь Левкиных больше не надеется на помощь родителей и зарабатывает самостоятельно

У Владимира и Маруси Левкиных растет талантливая дочка Ника, которая уже в 10 лет умудряется вести взрослую жизнь и даже начала зарабатывать. Этим летом девочка снялась в кино и совсем скоро сможет на собственные деньги купить себе компьютер. Об этом счастливые родители сообщили корреспондентам mk.ru.

«Мы ей как-то сказали: «Не надо надеяться ни на маму, ни на папу, ни на дядю, ни на спонсоров, а нужно работать самой». И она как-то очень быстро нас поняла», – пояснила мама Ники.

Бывший солист группы «На-На» добавил, что впервые его ребенок попал в кино в семь месяцев. Кроме того, девочка ходит в музыкальную и театральную школы и еще находит время на рисование. При этом родители считают, что будущую профессию Ника должна выбрать себе сама, однако они будут только рады помочь ей определиться с окончательным решением.

«Кстати, один из своих первых гонораров она хотела полностью отдать нуждающимся детям в благотворительный фонд, но я с ней провел беседу и сказал, что помогать нужно и необходимо, но не надо отдавать все», – признался Владимир.

Мама Ники добавила, что девочка уже почти накопила на компьютер, который стоит около ста тысяч рублей. Родители малышки хотят, чтобы устройство поддерживало современные программы для записи видео, поскольку заметили, как Ника монтирует какие-то ролики в телефоне.

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