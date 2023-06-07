«10, 20, 50 тысяч долларов»: сын Бари Алибасова заявил, что его отца радуют только деньги

На днях Бари Алибасову исполнилось 76 лет. В честь этого события наследник продюсера дал откровенное интервью изданию kp.ru и рассказал, чем можно порадовать его отца.

Как оказалось, имениннику очень трудно угодить, поэтому самым лучшим подарком для него являются деньги. При этом у Алибасова есть определенные требования к сумме, которая должна быть в подарочном конверте. По словам сына Бари, 10 тысяч долларов — «минимальная норма».

«Папе всегда нравилось, когда на день рождения приходили с конвертами. Там могли быть 10,20, 50 тысяч долларов», — заявил мужчина.

Тяжелее всего приходится тем, у кого нет таких финансовых возможностей. В этом случае гости стараются удивить именинника необычными подарками.

При этом сын Алибасова заявил: в последнее время его родитель находится не в самом лучшем состоянии. 76-летний продюсер страдает от проблем с памятью, вот почему наследник дарит ему вкусную еду для поднятия настроения.

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