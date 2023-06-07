После развода не скучает: 92-летний актер Иван Краско рассекретил молодую любовницу

Иван Краско не относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся новостями о себе. Мужчина ведет уединенный образ жизни и редко общается с прессой. Однако на днях артист сделал исключение и в эфире шоу «За гранью» поделился историей о своей новой любви.

Как оказалось, после развода с супругой Краско не остался в одиночестве: сейчас он строит отношения с молодой девушкой. Дарья Пашкова — помощница актера и младше его на 64 года, однако разница в возрасте не стала для них преградой. Влюбленные проводят много времени вместе и даже иногда ночуют в одной спальне.

В эфире шоу Краско рассказал, что познакомился с Дарьей 6 лет назад: в это время он был еще женат. После расставания с супругой Пашкова проявила активность и стала все чаще бывать в квартире артиста на Фонтанке.

«Я как-то захожу к папе в комнату, а там на кровати он спит с помощницей. Не думаю, что у концертного директора могут быть такие тесные отношения с артистами», — высказался сын Краско.

Несмотря на это, сам актер отрицает любовную связь с Дарьей. По его словам, они всего лишь проводят время вместе.

Ранее 92-летний Иван Краско раскрыл подробности январского инсульта.