Звезды, которые носят облегающие наряды и не стесняются неидеальных форм
Фото: Globallook
Напомним, что 26 августа Кэти Перри родила дочь от актера Орландо Блума. Почти сразу певица приступила к активной работе, не переживая, что после беременности ее фигура стала более пышной. Не так давно звезда опубликовала в своем Instagram видео, на котором позирует в пестром облегающем платье с дерзким разрезом от бедра. Наряд дополнили босоножки на высоких каблуках и акцентные серьги.
Не отстает и Бейонсе, которая подчеркнула аппетитные формы ультракоротким облегающим платьем, поверх которого накинула классический черный жакет. В завершение — пара туфель на головокружительных каблуках, стильные очки и крупные серьги-кольца.
Среди любительниц блеснуть фигурой plus-size модель Эшли Грэм, которая щеголяет в миниатюрных корсетах с экстремальными декольте. Звезда обожает наряды по фигуре и одежду из кожи. Подробнее о том, как их носит Грэм и другие пышнотелые модницы, читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram
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