Звезды, которые носят облегающие наряды и не стесняются неидеальных форм

Напомним, что 26 августа Кэти Перри родила дочь от актера Орландо Блума. Почти сразу певица приступила к активной работе, не переживая, что после беременности ее фигура стала более пышной. Не так давно звезда опубликовала в своем Instagram видео, на котором позирует в пестром облегающем платье с дерзким разрезом от бедра. Наряд дополнили босоножки на высоких каблуках и акцентные серьги.