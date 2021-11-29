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Звезда «Великолепного века» примерила космические клеши и жакет на голое тело

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли не устает радовать поклонников новыми творческими съемками. На этот раз актриса примерила образ, который достоин современной Хюррем Султан — с брутальной текстурой кожи в главной роли. Кстати, модный трюк можно позаимствовать в преддверии декабрьской гонки за новогодним нарядом — разбираем в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мерьем Узерли

Фото: Globallook

Узерли показала, как нескучно носить total black — да так, чтобы он одинаково стильно смотрелся и на вечеринках, и на каждый день. Актриса примерила костюм из мерцающей антрацитовой кожи на базе двубортного блейзера, надетого на голое тело, и расклешенных от колен брюк, цитирующих моду восьмидесятых. Последние, кстати, признаны в этом сезоне самыми модными — их вовсю носят Виктория Бекхэм и Кейт Мосс.

К слову, чтобы ноги визуально казались длиннее и стройнее, звездные модницы используют одну хитрость. Суть в том, чтобы низы брюк закрывали обувь, а в более экстремальном варианте — волочились по полу.

Мерьем Узерли / Instagram @meryemuzerlimeryem / Фото: @grandvisions_official

Не так давно Мерьем Узерли приняла участие в фотосессии, для которой показала фигуру во всей красе — и это несмотря на то, что меньше года назад актриса стала мамой во второй раз. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa / Instagram @meryemuzerlimeryem

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