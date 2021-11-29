Звезда «Великолепного века» примерила космические клеши и жакет на голое тело
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Узерли показала, как нескучно носить total black — да так, чтобы он одинаково стильно смотрелся и на вечеринках, и на каждый день. Актриса примерила костюм из мерцающей антрацитовой кожи на базе двубортного блейзера, надетого на голое тело, и расклешенных от колен брюк, цитирующих моду восьмидесятых. Последние, кстати, признаны в этом сезоне самыми модными — их вовсю носят Виктория Бекхэм и Кейт Мосс.
К слову, чтобы ноги визуально казались длиннее и стройнее, звездные модницы используют одну хитрость. Суть в том, чтобы низы брюк закрывали обувь, а в более экстремальном варианте — волочились по полу.
Не так давно Мерьем Узерли приняла участие в фотосессии, для которой показала фигуру во всей красе — и это несмотря на то, что меньше года назад актриса стала мамой во второй раз. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa / Instagram @meryemuzerlimeryem