Звезды, которые носят брюки не по размеру, — настолько, что волочат низы по полу
Фото: Instagram @victoriabeckham
Кстати, не так давно миссис Бекхэм выпустила коллекцию полосатых пижам — и в них брюки настолько длинные, что низы приходится волочить по полу. За это дизайнер получила оплеуху из едких комментариев: «Зачем такие длинные брюки? Если их сделать короче, они упадут в цене?», «Всегда задавалась вопросом, почему она носит одежду больше своего размера», «В них опасно ходить», — писали в Сети.
Фото: Instagram @victoriabeckham
Вероятность споткнуться не напугала и Ксению Бородину, которая примерила остромодные джинсы-клеш с брутальными ботинками на тракторной подошве, и тут же нарвалась на критику в Сети. Та же участь постигла и Светлану Лободу, которую клеши сделали еще стройнее, — настолько, что ее обвинили в чрезмерной худобе. Зато одно можно сказать наверняка: такой модный трюк позволяет визуально прибавить пару сантиметров в росте, особенно в сочетании с завышенной линией талии.
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Фото: Instagram / Globallook
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