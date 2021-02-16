Звезды, которые носят брюки не по размеру, — настолько, что волочат низы по полу

Вероятность споткнуться не напугала и Ксению Бородину, которая примерила остромодные джинсы-клеш с брутальными ботинками на тракторной подошве, и тут же нарвалась на критику в Сети. Та же участь постигла и Светлану Лободу, которую клеши сделали еще стройнее, — настолько, что ее обвинили в чрезмерной худобе. Зато одно можно сказать наверняка: такой модный трюк позволяет визуально прибавить пару сантиметров в росте, особенно в сочетании с завышенной линией талии.

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