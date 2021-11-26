1 мин.
Дважды мама Мерьем Узерли продефилировала в платье с пикантным разрезом
Мерьем Узерли тщательно скрывает личную жизнь, зато похвастаться аппетитными формами возможности не упускает. Напомним, что в феврале 2021 года 38-летняя звезда «Великолепного века» стала мамой во второй раз. По всей видимости, совмещать карьеру и семью актрисе удается успешно: она даже не пропустила Московский кинофестиваль и не отказывается от новых съемок. Одной из последних она поделилась в своем блоге.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В объективе фотографа Мерьем появилась в эффектном макси-платье насыщенного персикового цвета. «Перчинкой» образа стал экстремально высокий разрез от бедра, через который актриса демонстрировала точеные ноги. Форме звезды остается только позавидовать: после родов прошло меньше года. Дополняют look нюдовые босоножки на головокружительно высоких шпильках, эффектная широкополая шляпа и акцентные серьги-шандельеры.
Мерьем Узерли / Instagram @meryemuzerlimeryem / Фото: @jordannwood
Ранее Мерьем Узерли призналась, как на самом деле относится к своей роли Хюррем Султан в сериале «Великолепный век» и как образ наложницы изменил ее. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa / Instagram @meryemuzerlimeryem