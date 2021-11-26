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Дважды мама Мерьем Узерли продефилировала в платье с пикантным разрезом

Мерьем Узерли тщательно скрывает личную жизнь, зато похвастаться аппетитными формами возможности не упускает. Напомним, что в феврале 2021 года 38-летняя звезда «Великолепного века» стала мамой во второй раз. По всей видимости, совмещать карьеру и семью актрисе удается успешно: она даже не пропустила Московский кинофестиваль и не отказывается от новых съемок. Одной из последних она поделилась в своем блоге.