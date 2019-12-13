«Змеиный» принт и дерзкая кожа: королева Летиция вышла в свет в эффектной юбке за 4200 рублей
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Фото: Globallook
Испанская королева не концентрирует внимание на брендах и смело миксует масс-маркет и дизайнерскую одежду. На этот раз Летиция вышла в свет в облегающем черном лонгсливе, консервативность которого разбавила юбкой-миди со «змеиным» принтом и грубым кожаным ремнем с массивной пряжкой. Daily Mail сообщает, что юбка от Zara, бренда испанского происхождения, обошлась монаршей особе всего £49,99 (около 4200 рублей). Дерзкий аутфит был дополнен черными замшевыми ботфортами на высоких шпильках.
Ранее мы раскрывали секреты стиля Летиции, доказывая, что одеться как королева может каждая. Подробный разбор гардероба жены Филиппа VI и образы на все случаи жизни – на Passion.ru.
Фото: Globallook
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