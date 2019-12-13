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«Змеиный» принт и дерзкая кожа: королева Летиция вышла в свет в эффектной юбке за 4200 рублей

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Globallook

Королева Летиция побывала на форуме по вопросам безопасности в Мадриде. К серьезному мероприятию – серьезный подход: 47-летняя супруга Филиппа VI составила стильный образ, разбавив базовый черный цвет «хищным» принтом.

Испанская королева не концентрирует внимание на брендах и смело миксует масс-маркет и дизайнерскую одежду. На этот раз Летиция вышла в свет в облегающем черном лонгсливе, консервативность которого разбавила юбкой-миди со «змеиным» принтом и грубым кожаным ремнем с массивной пряжкой. Daily Mail сообщает, что юбка от Zara, бренда испанского происхождения, обошлась монаршей особе всего £49,99 (около 4200 рублей). Дерзкий аутфит был дополнен черными замшевыми ботфортами на высоких шпильках.

Ранее мы раскрывали секреты стиля Летиции, доказывая, что одеться как королева может каждая. Подробный разбор гардероба жены Филиппа VI и образы на все случаи жизни – на Passion.ru.

Фото: Globallook

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