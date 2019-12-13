«Змеиный» принт и дерзкая кожа: королева Летиция вышла в свет в эффектной юбке за 4200 рублей

Ранее мы раскрывали секреты стиля Летиции, доказывая, что одеться как королева может каждая. Подробный разбор гардероба жены Филиппа VI и образы на все случаи жизни – на Passion.ru.

Фото: Globallook

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