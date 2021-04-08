Рената Литвинова устроила краш-тест сумке за несколько тысяч долларов

Актриса устроила дефиле в подъезде своего дома. На этот раз Литвинова изменила любимому Демне Гвасалия (креативный директор Balenciaga) и нарядилась в творчество Алессандро Микеле с головы до ног. Звезда кино выбрала двойку цвета ультрафиолета с брюками за скромные 75 000 рублей, к ним — блузу цвета сочной зелени и туфли за 61 000 рублей. Еще 38 000 рублей ушло на узнаваемые солнцезащитные очки квадратной формы. Этот look Рената называет «униформой режиссера».