Рената Литвинова устроила краш-тест сумке за несколько тысяч долларов
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Актриса устроила дефиле в подъезде своего дома. На этот раз Литвинова изменила любимому Демне Гвасалия (креативный директор Balenciaga) и нарядилась в творчество Алессандро Микеле с головы до ног. Звезда кино выбрала двойку цвета ультрафиолета с брюками за скромные 75 000 рублей, к ним — блузу цвета сочной зелени и туфли за 61 000 рублей. Еще 38 000 рублей ушло на узнаваемые солнцезащитные очки квадратной формы. Этот look Рената называет «униформой режиссера».
Ранее мы рассказывали о звездах, которые не скупятся на дизайнерскую одежду, ювелирные украшения и эксклюзивные аксессуары. В их числе — Анастасия Решетова, Виктория Лопырева, Юлианна Караулова и дочь Александра Серова Мишель. А кто возглавил топ, похваставшись кольцом по цене элитного жилья в центре столицы, читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
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