passion.ru

Рената Литвинова устроила краш-тест сумке за несколько тысяч долларов

Reload
1 / 11

Рената Литвинова

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall

«Хорошая сумочка», — сказала Рената Литвинова и придержала двери лифта своей Gucci Sylvia за несколько тысяч долларов. Краш-тест аксессуар с легкостью прошел, а мы успели рассмотреть, сколько стоит аутфит звезды.

Актриса устроила дефиле в подъезде своего дома. На этот раз Литвинова изменила любимому Демне Гвасалия (креативный директор Balenciaga) и нарядилась в творчество Алессандро Микеле с головы до ног. Звезда кино выбрала двойку цвета ультрафиолета с брюками за скромные 75 000 рублей, к ним — блузу цвета сочной зелени и туфли за 61 000 рублей. Еще 38 000 рублей ушло на узнаваемые солнцезащитные очки квадратной формы. Этот look Рената называет «униформой режиссера».

Рената Литвинова / Instagram @renatalitvinovaofficiall

Ранее мы рассказывали о звездах, которые не скупятся на дизайнерскую одежду, ювелирные украшения и эксклюзивные аксессуары. В их числе — Анастасия Решетова, Виктория Лопырева, Юлианна Караулова и дочь Александра Серова Мишель. А кто возглавил топ, похваставшись кольцом по цене элитного жилья в центре столицы, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное