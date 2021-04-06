Почти разведенная Ким Кардашьян официально стала миллиардершей

Теперь Ким Кардашьян официально можно назвать миллиардершей — за последний год она подняла свое благосостояние со 780 миллионов долларов (такие данные были у Forbes еще в октябре прошлого года) до миллиарда и попала в список Forbes.

Разбогатеть Ким помогли ее косметическая компания KKW Beauty и компании по производству корректирующего белья Skims. Кроме того, у Ким есть и другие источники дохода — рекламные контракты и участие в семейном реалити-шоу.

Идея косметического бизнеса для семьи Кардашьян-Дженнер не нова, а первооткрывателем стала младшая сестра Ким Кайли.

По ее примеру бывшая миссис Уэст в 2017 году открыла свою компанию, которая прославилась средствами для контуринга. После Ким стала выпускать тени для век, консилеры, помады и парфюмерию, которые и принесли ей богатство.

Интересно, что бывший супруг Ким Кардашьян Канье Уэст является фактически партнером по бизнесу и имеет долю в ее компании по производству корректирующего белья Skims.