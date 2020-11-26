Женя Малахова в леопардовом платье произвела фурор на премьере

«Во времена пандемии, когда ты сводишь свою социальную жизнь к минимуму, я и забыла, что такое премьера. Особенно когда она твоя», — прокомментировала публикацию Малахова. Актриса позирует на красной дорожке в миди-платье, цитирующем силуэты 1920-х. Наряд соединил «хищный» леопардовый принт и насыщенный васильковый оттенок. Свободный силуэт и скромную длину компенсирует небольшой вырез в зоне декольте. Вместо шпилек звезда добавила к образу брутальные кожаные берцы на тракторной подошве, соединив тандем черными колготками. Аутфит восхитил поклонников: «Ты прекрасна, Жень!», «Какая ты красивая!», «Лучшая!», — пишут в комментариях.