«Отметили секретное событие»: подруги выдали тайную свадьбу экс-солистки Reflex
Фото: Instagram
Бывшая супруга режиссера Рената Давлетьярова певица и актриса Женя Малахова снова вышла замуж. И — как и в предыдущем случае — сделала это тайно. И если в 2014 году Давлетьярову и Малаховой удавалось сохранять перемену статуса в тайне в течение нескольких дней, то нынешний секрет не продержался и недели. Внимание общественности привлекли красноречивые поздравления подруг экс-солистки группы Reflex в соцсетях.
Отметили секретное и очень знаменательное событие в жизни этой девочки! Будь счастлива, моя дорогая, раз и навсегда!
— написала подруга Евгении актриса Диана Пожарская под совместным фото с ней. Да и сама Женя не стала сдерживаться. Накануне девушка выложила фото с девичника.
У меня абсолютно счастливый взгляд, который передаёт все, что я чувствую сейчас. У меня абсолютно крутые подруги, моя банда, спасибо, что со мной, спасибо, что такие трогательные и заботливые. Спасибо каждой за то, что всегда рядом и проявляетесь и в горе, и в радости,
— оставила Женя трогательную подпись по подборкой снимков. А вскоре догадки подтвердились: StarHit опубликовал снимки Жени в свадебном платье и ее неизвестного спутника. Звезду сфотографировали очевидцы в одном из заведений фаст-фуда.
Кто стал избранником Жени Малаховой, а также где проходило празднование свадьбы, пока неизвестно.
Фото: @malahovajenya/Instagram
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