«Отметили секретное событие»: подруги выдали тайную свадьбу экс-солистки Reflex

— оставила Женя трогательную подпись по подборкой снимков. А вскоре догадки подтвердились: StarHit опубликовал снимки Жени в свадебном платье и ее неизвестного спутника. Звезду сфотографировали очевидцы в одном из заведений фаст-фуда.

Кто стал избранником Жени Малаховой, а также где проходило празднование свадьбы, пока неизвестно.