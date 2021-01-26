Женщина после четырех лет узнала, что носила комбинезон как топ

В сообщении своей подруге Мэдисон написала: «Я носила этот топ более четырех лет и только сейчас понимаю, что это не топ, а комбинезон». Ее спросили, как она могла не заметить отверстия для ног, на что автор ответила, что просовывала обе конечности в одну дырку. «Я не знала, что это для ног», - призналась она.

Несколько подписчиков не смогли сдержать слез от смеха. «Как такое вообще возможно», - написали они. «Я все еще пытаюсь понять, как ты носила его как топ», - добавила другой юзер с «плачущим» смайликом. «Я только что разбудила своего ребенка, потому что чуть не упала со стула, так смешно», - добавил еще один пользователь. Видео посмотрели более 700 тысяч раз.

Ранее мы писали, как британская певица нигерийского происхождения Рита Эквере, выступающая под псевдонимом Ray BLK, приобрела зимнюю куртку в интернет-магазине за 1,7 тысячи долларов (около 125 тысяч рублей) и была удивлена кроем изделия.