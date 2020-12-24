Потолстевшая из-за коронавируса девушка купила джинсы в интернете и рассмеялась

На видео она продемонстрировала свою покупку и вызвала смех в комментариях. «Все смеются над этим с тех пор, как я разместила пост на своей странице в Facebook», - добавила она. «Вы можете носить эти джинсы вместе с подругой», - написали под постом. «Возможно, они неправильно поняли и прислали размер 21», - поделились мнением юзеры. «Надевай их на Рождество», - добавил еще один подписчик.

Ранее 23-летняя будущая невеста Миган Тейлор решила сэкономить на свадебном платье, купив его в интернете, однако осталась недовольна покупкой. Несмотря на то, что свадьба Меган и ее 30-летнего жениха Кейта Рида намечена на лето 2021 года, девушка начала готовиться к торжеству уже сейчас. Мать трехлетнего Брайса, собравшаяся замуж, решила приобрести «платье мечты» онлайн в магазине Wish, но что-то пошло не так. Что из этого вышло, Меган описала в своем аккаунте в Facebook.