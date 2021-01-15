Певица заказала куртку онлайн за 125 тысяч рублей и «превратилась» в помидор

Подозрения начались, когда курьер доставил посылку – упаковка была невероятно больших размеров. Эквере аккуратно достала свою покупку и поняла, что способна «утонуть» в куртке. «Это было огромное сферическое нечто, которое делало меня похожей на фиолетовый помидор», - объяснила она.

Рита не собирается носить новинку, так как выглядит в ней просто нелепо. Она больше не хочет покупать вещи в Интернете, и надеется приобрести что-то красивое после примерки в бутике. Поклонники начали дразнить кумира, утверждая, что она похожа на Вайолет из «Чарли на шоколадной фабрике» в повести Роальда Даля, превратившуюся в гигантскую чернику.