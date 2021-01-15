Певица заказала куртку онлайн за 125 тысяч рублей и «превратилась» в помидор
Фото: Instagram/@rayblk
Модница влюбилась в куртку из коллекции The North Face x Maison Margiela. Так как она стоила очень дорого и продавалась только в фирменном магазине, девушка искала пути экономии. Она увидела куртку в продаже онлайн. «Я была заочно очарована этой курткой. Она очень теплая, и я когда-то мерила ее в одном из брендовых магазинов. Мне очень нравилось, как она на мне смотрелась», - подчеркнула Рита.
Фото: Instagram/@rayblk
Подозрения начались, когда курьер доставил посылку – упаковка была невероятно больших размеров. Эквере аккуратно достала свою покупку и поняла, что способна «утонуть» в куртке. «Это было огромное сферическое нечто, которое делало меня похожей на фиолетовый помидор», - объяснила она.
Рита не собирается носить новинку, так как выглядит в ней просто нелепо. Она больше не хочет покупать вещи в Интернете, и надеется приобрести что-то красивое после примерки в бутике. Поклонники начали дразнить кумира, утверждая, что она похожа на Вайолет из «Чарли на шоколадной фабрике» в повести Роальда Даля, превратившуюся в гигантскую чернику.
Фото: Instagram/@rayblk
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