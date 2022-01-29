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Жена экс-супруга Волочковой пришла на показ в прозрачном кейпе и туфлях Кэрри Брэдшоу

28 января в кинотеатре «Иллюзион» состоялась прямая трансляция показа Дома Пьера Кардена. В числе первых коллекцию Haute Couture увидели Влад Лисовец, Лилия Абрамова (Татарка ФМ), Яна Крайнова и многие другие. Провели мероприятие телеведущая Елена Николаева и исследователь моды Тим Ильясов. Гости погрузились в историю модного Дома и оценили, как последователи модельера продолжают дело знаменитого модельера.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Николаева

Фото: Пресс-служба

Елена Николаева, супруга экс-мужа Анастасии Волочковой Игоря Вдовина, стала мамой чуть больше года назад, и уже демонстрирует отличную форму. На мероприятии телеведущая появилась в чинном total black на базе классических брюк и прозрачного кейпа. Дополнили образ культовые сапфировые туфли Manolo Blahnik Hangisi — те самые, которые в фильме «Секс в большом городе» сопровождали предложение Мистера Бига. В завершение — узнаваемая it-bag от Chanel.

Pierre Cardin3022/Cosmocorps3022

Pierre Cardin3022/Cosmocorps3022

Фото: Пресс-служба

Гостям представили около 30 образов, созданных самим Пьером Карденом при жизни, а также новую коллекцию, получившую название Cosmocorps3022. Лейтмотивом стал футуризм, а вдохновением — космос. В 1964 году модельер представлял коллекцию Space, которая в рамках модного онлайн-шоу была объединена с новинками.

Смерть Пьера Кардена — еще одна весомая потеря 2020 года. Скончался модельер в декабре, в возрасте 98 лет.

Фото: пресс-службы

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