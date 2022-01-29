Жена экс-супруга Волочковой пришла на показ в прозрачном кейпе и туфлях Кэрри Брэдшоу

Гостям представили около 30 образов, созданных самим Пьером Карденом при жизни, а также новую коллекцию, получившую название Cosmocorps3022. Лейтмотивом стал футуризм, а вдохновением — космос. В 1964 году модельер представлял коллекцию Space, которая в рамках модного онлайн-шоу была объединена с новинками.

Смерть Пьера Кардена — еще одна весомая потеря 2020 года. Скончался модельер в декабре, в возрасте 98 лет.