Жена экс-супруга Волочковой пришла на показ в прозрачном кейпе и туфлях Кэрри Брэдшоу
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Елена Николаева, супруга экс-мужа Анастасии Волочковой Игоря Вдовина, стала мамой чуть больше года назад, и уже демонстрирует отличную форму. На мероприятии телеведущая появилась в чинном total black на базе классических брюк и прозрачного кейпа. Дополнили образ культовые сапфировые туфли Manolo Blahnik Hangisi — те самые, которые в фильме «Секс в большом городе» сопровождали предложение Мистера Бига. В завершение — узнаваемая it-bag от Chanel.
Фото: Пресс-служба
Гостям представили около 30 образов, созданных самим Пьером Карденом при жизни, а также новую коллекцию, получившую название Cosmocorps3022. Лейтмотивом стал футуризм, а вдохновением — космос. В 1964 году модельер представлял коллекцию Space, которая в рамках модного онлайн-шоу была объединена с новинками.
Смерть Пьера Кардена — еще одна весомая потеря 2020 года. Скончался модельер в декабре, в возрасте 98 лет.
Фото: пресс-службы