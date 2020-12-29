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Французский дизайнер Пьер Карден скончался в возрасте 98 лет

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Пьер Карден на мероприятии

Фото: Serge Arnal/Keystone Press Agency

Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на родственников дизайнера.

Французский дизайнер Пьер Карден скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на родственников модельера. Причины и обстоятельства смерти пока не известны.

Пьер Карден — французский дизайнер, посол доброй воли ООН, первый представитель моды, который был избран в члены Французской академии изящных искусств, сделал большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и Францией.

В 2019 году был снят фильм House of Cardin, посвященный биографии легендарного модельера.

Фото: Global Look Press

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