Французский дизайнер Пьер Карден скончался в возрасте 98 лет
1 / 10
Фото: Serge Arnal/Keystone Press Agency
Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на родственников дизайнера.
Французский дизайнер Пьер Карден скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на родственников модельера. Причины и обстоятельства смерти пока не известны.
Пьер Карден — французский дизайнер, посол доброй воли ООН, первый представитель моды, который был избран в члены Французской академии изящных искусств, сделал большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и Францией.
В 2019 году был снят фильм House of Cardin, посвященный биографии легендарного модельера.
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!