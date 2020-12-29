Французский дизайнер Пьер Карден скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на родственников модельера. Причины и обстоятельства смерти пока не известны.

Пьер Карден — французский дизайнер, посол доброй воли ООН, первый представитель моды, который был избран в члены Французской академии изящных искусств, сделал большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и Францией.

В 2019 году был снят фильм House of Cardin, посвященный биографии легендарного модельера.