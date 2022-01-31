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Затмила маму: дочь Навки и Пескова примерила образ Снежной королевы

Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова растет настоящей чемпионкой: в свои 7 лет девочка не пропускает тренировки, берет золото на соревнованиях по фигурному катанию, учит языки и осваивает музыкальные инструменты. Мама-фигуристка позаботилась о медийном будущем юной спортсменки и уже начала наращивать армию подписчиков в ее Instagram. Не так давно девочка порадовала фолловеров новым образом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Татьяна Навка и ее дочь Надежда

Фото: Globallook

Надежда Пескова умилила аудиторию своим перевоплощением в Снежную Королеву. И намекнула, что совсем скоро не только мама будет примерять образы сказочных принцесс на льду. Девочка примерила яркую клетчатую двойку с брюками и кардиганом, увенчанным аппликацией в виде ягод. А дальше в ход пошли яркие фильтры и воздушные поцелуи.

Напомним, что недавно вокруг маленькой спортсменки разгорелся скандал: девочка стала жертвой нечестного судейства на конкурсе по фигурному катанию. Татьяна Навка тут же предала случай огласке.

Надежда Пескова / Instagram @nadezhdapeskova_official

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Фото: Instagram @nadezhdapeskova_official

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