Затмила маму: дочь Навки и Пескова примерила образ Снежной королевы
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Фото: Globallook
Надежда Пескова умилила аудиторию своим перевоплощением в Снежную Королеву. И намекнула, что совсем скоро не только мама будет примерять образы сказочных принцесс на льду. Девочка примерила яркую клетчатую двойку с брюками и кардиганом, увенчанным аппликацией в виде ягод. А дальше в ход пошли яркие фильтры и воздушные поцелуи.
Напомним, что недавно вокруг маленькой спортсменки разгорелся скандал: девочка стала жертвой нечестного судейства на конкурсе по фигурному катанию. Татьяна Навка тут же предала случай огласке.
Ранее мы обсуждали звездных детей, которые в своем юном возрасте догоняют своих родителей по популярности. В их числе сын Натальи Водяновой Лукас Портман, дочь Бейонсе и Jay-Z Блю Айви и другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @nadezhdapeskova_official