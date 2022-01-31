Затмила маму: дочь Навки и Пескова примерила образ Снежной королевы

Надежда Пескова умилила аудиторию своим перевоплощением в Снежную Королеву. И намекнула, что совсем скоро не только мама будет примерять образы сказочных принцесс на льду. Девочка примерила яркую клетчатую двойку с брюками и кардиганом, увенчанным аппликацией в виде ягод. А дальше в ход пошли яркие фильтры и воздушные поцелуи.

Напомним, что недавно вокруг маленькой спортсменки разгорелся скандал: девочка стала жертвой нечестного судейства на конкурсе по фигурному катанию. Татьяна Навка тут же предала случай огласке.