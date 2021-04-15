Лукас Портман и другие дети звезд, которые догоняют родителей по популярности

Сын Натальи Водяновой Лукас Портман появился на обложке российского Vogue и рассказал о будущем и о том, как на его мировоззрение появлияла работа его мамы.

«Меня называли fashion baby с самого детства — потому что я всегда был с мамой, когда она работала. <...> Вижу ли я свое будущее в модельном бизнесе? Нет. Нравится ли мне ходить по подиуму? Очень. Десять секунд, когда ты находишься в центре внимания, — это прекрасные ощущения. Как на американских горках, когда ты поднимаешься вверх и вот-вот рухнешь вниз,»

Лукас собирается стать экономистом, однако свое увлечение дизайном бросать не собирается. Молодой человек решил брать уроки в Род-Айлендской школе дизайна.

К слову, Лукас делает успехи – недавно он представил собственную коллекцию кроссовок, а также преподнес пару на день рождения сестре Неве.

Лукас рассказал о собственных принципах – ему очень важна забота о природе и окружающем мире.

«То, что у нашей планеты есть проблемы, поняли миллениалы, а наше поколение растет с осознанием того, что именно мы должны изменить ситуацию к лучшему. След, который мы оставим, — это важно. То влияние, которое мы оказываем на природу, — это важно. И то, что мы не готовы наносить урон своей планете ради того, чтобы добиться успеха, — главное, что отличает зумеров от поколения наших родителей», – говорит он.

Наличие звездных родителей часто становится настоящей отправной точкой для молодых дарований – они рано приходят к успеху, почти не уступая родителям.

Прекрасным примером является Лили-Роуз Депп. Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради решительно дебютировала в кино и на подиуме. На ее счету – сериал «Король Англии» с Тимоти Шаламе и рекламные контракты с Chanel. Девушка успела стать настоящей музой для Карла Лагерфельда и продолжает работать с брендом и сейчас.

Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэм Бруклин давно и прочно обосновался на полосах британских и американских таблоидов. Сам он – успешная модель и профессиональный фотограф. Однако внимание часто привлекает своими многочисленными романами – парень явно унаследовал отцовское обаяние. Однако это, судя по всему, уже в прошлом – Бруклин собирается жениться на своей избраннице Николе. Родители за – молодая девушка прекрасно вписалась в семью будущего супруга.

Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд, составила достойную конкуренцию для звездной мамы. За плечами девушки, которой всего 19, множество рекламных контрактов и работа с такими крупными брендами, как Calvin Klein, Марк Джейкобс, Burberry, Александр Ван, Coach, Prada, Chanel, Fendi, Moschino, Saint Laurent, Alexander McQueen, Versace.

Кроме того, Кайя стала настоящей законодательницей мод – за ее неординарным стилем пристально следят streetstyle-фотографы.

Актер Уилл Смит может по праву гордиться своими детьми. Его сын, Джейден Смит, начинал сниматься с отцом, но давно стал самостоятельной личностью с собственной славой. А его дочь, Уиллоу – восходящая звезда в мире моды.

На ноги знаменитым подросткам уже активно наступает и подрастающее поколение. Норт, дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста, уже научилась отгонять папарацци и позировать им, когда есть настроение. А восьмилетняя дочь Бейонсе Блю Айви и вовсе получила премию «Грэмми» за песню, записанную вместе с мамой, став самой молодой номинанткой в истории.