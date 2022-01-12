Забыла юбку? Хайди Клум вышла в свет в одном свитере и на шпильках
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @heidiklum
Хайди выгуляла аутфит Valentino, в основе которого — гиперобъемный черный джемпер с перфорациями в паре с бланковой сорочкой. Юбку модель предпочла не надевать, чтобы показать бесконечные ноги с лучших ракурсов. Дополнили образ колготки в сеточку (оммаж стилю Мадонны, которая не изменяет им уже более 25 лет) и классические черные лодочки на запредельно высоких шпильках.
Ранее мы расспрашивали эксперта-имиджмейкера о том, как молодой мужчина рядом влияет на стиль женщины. И, кажется, Хайди с годами становится только эффектнее, а Том из рокера-бунтаря превращается в брутального джентльмена.
Фото: Instagram @heidiklum
Ранее Хайди Клум демонстрировала платье, которое точно заставит сердца мужчин биться чаще. Секрет прост: больше разрезов и никакого нижнего белья. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @heidiklum