Забыла юбку? Хайди Клум вышла в свет в одном свитере и на шпильках

Хайди выгуляла аутфит Valentino, в основе которого — гиперобъемный черный джемпер с перфорациями в паре с бланковой сорочкой. Юбку модель предпочла не надевать, чтобы показать бесконечные ноги с лучших ракурсов. Дополнили образ колготки в сеточку (оммаж стилю Мадонны, которая не изменяет им уже более 25 лет) и классические черные лодочки на запредельно высоких шпильках.

Ранее мы расспрашивали эксперта-имиджмейкера о том, как молодой мужчина рядом влияет на стиль женщины. И, кажется, Хайди с годами становится только эффектнее, а Том из рокера-бунтаря превращается в брутального джентльмена.