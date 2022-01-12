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Забыла юбку? Хайди Клум вышла в свет в одном свитере и на шпильках

Разница в возрасте у Хайди Клум и ее молодого мужа-рокера Тома Каулитца составляет 16 лет, но в этой паре трудно угадать, кто старше. Супермодель выглядит роскошно и не устает это демонстрировать. В ее арсенале всегда самые яркие наряды, головокружительно высокие каблуки и лучезарная улыбка. Секрет вечной молодости раскрыть трудно, зато один из недавних образов разобрать точно стоит!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хайди Клум

Фото: Instagram @heidiklum

Хайди выгуляла аутфит Valentino, в основе которого — гиперобъемный черный джемпер с перфорациями в паре с бланковой сорочкой. Юбку модель предпочла не надевать, чтобы показать бесконечные ноги с лучших ракурсов. Дополнили образ колготки в сеточку (оммаж стилю Мадонны, которая не изменяет им уже более 25 лет) и классические черные лодочки на запредельно высоких шпильках.

Ранее мы расспрашивали эксперта-имиджмейкера о том, как молодой мужчина рядом влияет на стиль женщины. И, кажется, Хайди с годами становится только эффектнее, а Том из рокера-бунтаря превращается в брутального джентльмена.

Хайди Клум

Хайди Клум

Фото: Instagram @heidiklum

Ранее Хайди Клум демонстрировала платье, которое точно заставит сердца мужчин биться чаще. Секрет прост: больше разрезов и никакого нижнего белья. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @heidiklum

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