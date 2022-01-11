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Носите платья исключительно без белья, как это делают Хайди Клум, Джей Ло и другие

Хайди Клум снова взялась покорять поклонников: на этот раз в ход пошло ультраяркое (и абсолютно нескромное) платье от Peter Dundas. 48-летняя супермодель показала фигуру с лучших ракурсов: с одной стороны наряд лаконичный, но сбоку — тотальный соблазн. К слову, платья с экстремальными разрезами, к которым невозможно подобрать нижнее белье, — главный звездный тренд. Смотрим, как его носят знаменитости!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Хайди Клум

Фото: Instagram @heidiklum

В 2020-м Дженнифер Лопес выходила на сцену MTV VMA в двойке из топа с рискованным декольте и ультракороткой юбке с пикантными разрезами по бокам. Можно только догадаться, какой вид открывался ближним рядам. С интригующими вырезами часто экспериментирует Дуа Липа, а вслед за ней Наталья Ионова, в стиле которой в последнее время много точек соприкосновения с манерой одеваться западной коллеги.

Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов!

Дуа Липа

Дуа Липа

Фото: Instagram @dualipa

Мы обсудили со стилистом, как меняется стиль женщины, когда рядом молодой мужчина. Разобрали на самых ярких примерах — Брижит Макрон, Хайди Клум и Тины Тернер. Подробности ищите в эксклюзивном материале Passion.ru.

Фото: GettyImages / Globallook / Instagram

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