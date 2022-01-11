Носите платья исключительно без белья, как это делают Хайди Клум, Джей Ло и другие
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @heidiklum
В 2020-м Дженнифер Лопес выходила на сцену MTV VMA в двойке из топа с рискованным декольте и ультракороткой юбке с пикантными разрезами по бокам. Можно только догадаться, какой вид открывался ближним рядам. С интригующими вырезами часто экспериментирует Дуа Липа, а вслед за ней Наталья Ионова, в стиле которой в последнее время много точек соприкосновения с манерой одеваться западной коллеги.
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Фото: Instagram @dualipa
Мы обсудили со стилистом, как меняется стиль женщины, когда рядом молодой мужчина. Разобрали на самых ярких примерах — Брижит Макрон, Хайди Клум и Тины Тернер. Подробности ищите в эксклюзивном материале Passion.ru.
Фото: GettyImages / Globallook / Instagram