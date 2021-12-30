Как молодятся Макрон и другие знаменитости, выбравшие молодых мужей: оценка стилиста
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
С молодым мужчиной женщина будет дисциплинированна в вопросах своего внешнего вида. Но первое (и главное) — это взгляд. Глаза — зеркало души, а озорство и лучезарность естественным образом молодят каждую.
Анна Калуцкая
Профессиональный стилист-имиджмейкер
Брижит Макрон
Брижит Макрон старше мужа на 24 года. Она не увлекается уколами красоты, но ее внешний вид всегда свеж — она будто светится. Первая леди Франции умеет подчеркнуть достоинства фигуры (стройные ноги) и скрыть нечеткую линию талии и ярко выраженные плечи. Четкие формы одежды на ней всегда выглядят выигрышно. Подчеркивая стройность ног, она умело скрывает линию худощавых бедер удлиненным верхом.
Фото: Globallook
В большинстве случаев супруга президента выбирает подходящие цвета для ее типа внешности с холодным подтоном кожи и серо-голубыми глазами. Густые волосы и грамотно подобранная прическа кокетливо обрамляют черты ее лица.
Статус обязывает к сдержанным образам с повышенным вниманием к классике. Но это не исключает современность, лаконичность и уместность. Своему стилю леди Макрон уделяет повышенное внимание, чтобы сбалансировать элегантный возраст и генерировать энергетику молодости рядом с мужем.
Хайди Клум
Фото: Instagram @heidiklum
Разница в возрасте в паре Хайди Клум и Тома Каулитца тоже нескромная — 16 лет. В это трудно поверить: благодаря энергетике и соблюдению бьюти-правил супермодель выглядит даже моложе супруга. Видно, что Хайди уделяет внимание спорту, уходу за лицом и телом. Она излучает позитив, легкость, женственность и сексуальность — качества, важные для поддержания молодой энергии женщины.
Наряды модели на светских мероприятиях всегда яркие, с акцентом на точеную фигуру. В повседневной жизни она использует более лаконичные фасоны, свободный спорт-кэжуал и богемный стиль хиппи. Подыгрывает Хайди и ее прическа: длинные густые светлые волосы освежают лицо, а кокетливая челка делает образ игривым.
Фото: Instagram @heidiklum
Внутренняя и внешняя молодость позволяют ей экспериментировать и идти против правил стиля женщин в ее возрасте. Однако это не мешает ее имиджу оставаться гармоничным и эстетичным. Хайди Клум озорная и жизнерадостная, подчеркивает в своем стиле креативность и молодой дух, за которым ловко скрывает год рождения рядом со своим мужчиной.
Тина Тернер
Фото: Dpa
Тине Тернер 82 года, и она старше своего мужа Эрвина Баха на 16 лет. Конечно, без пластической хирургии не обошлось, но выглядит она сногсшибательно. Певица излучает мощную женскую энергию: ее формы, искрящаяся улыбка и имидж в целом говорят о ее 100%-й уверенности в себе. Подчеркивают это ее кричащие сценические наряды с ультракороткими платьями, экстремальными декольте и многочисленными стразами.
В 72 года звезда вышла замуж и для свадьбы выбрала необычное платье со стразами, подчеркнутым декольте и пышной юбкой неонового цвета, которая открыла стройные щиколотки.
Сегодня Тернер придерживается более сдержанного и элегантного стиля — под стать своему возрасту. Звезда подчеркивает стройность ног, часто носит каблуки и умело скрывает недостатки принтами и различными сочетаниями в одежде. Наперекор возрасту Тина использует молодежные фасоны, комбинируя разные фактуры и паттерны.
Фото: Eastnews
Как выглядеть моложе: чек-лист от стилиста
- Обращайте внимание на одежду, которая ближе к лицу, — цвета должны соответствовать вашему типажу. Так они будут удачно подсвечивать внешность и освежать.
- Используйте фасоны в соответствии с вашим типом фигуры. Важно подчеркивать достоинства и скрывать недостатки.
- Основа всего — уместность, современность, лаконичность и элегантность.
- Подберите прическу и подходящий цвет волос под ваш типаж. Челка зачастую освежает вид.
- Старайтесь не использовать черный и коричневый цвета близко к лицу.
- Уделяйте внимание уходу за своим телом, лицом, формами. Следите за питанием, занимайтесь спортом или йогой, не забывайте вовремя посещать косметолога.
- Излучайте позитив. Заметьте: у всех наших героинь добрые глаза и каждая из них излучает положительную энергию.
- Будьте уверены в себе. Вы — неотразимы!