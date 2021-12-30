Как молодятся Макрон и другие знаменитости, выбравшие молодых мужей: оценка стилиста

В большинстве случаев супруга президента выбирает подходящие цвета для ее типа внешности с холодным подтоном кожи и серо-голубыми глазами. Густые волосы и грамотно подобранная прическа кокетливо обрамляют черты ее лица.

Статус обязывает к сдержанным образам с повышенным вниманием к классике. Но это не исключает современность, лаконичность и уместность. Своему стилю леди Макрон уделяет повышенное внимание, чтобы сбалансировать элегантный возраст и генерировать энергетику молодости рядом с мужем.

Хайди Клум