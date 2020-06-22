37-летнюю Юлию Снигирь без макияжа и укладки сравнили с Джулией Ванг

«Юля без макияжа», «Вы прекрасны и естественны в гневе», «Юлечка, вы самая самая», «Вы такая красивая», «Вы очень красивая девушка», «Тут нужна была фотография с улыбкой в 32 зуба — фото максимально свободного и открытого человека», — обсуждают снимок те поклонники актрисы, кто решил не обсуждать заданную ей тему.

Строгий взгляд и необычно бледное и худое лицо актрисы заставили одного из подписчиков сравнить ее с Джулией Ванг. А вы видите сходство?