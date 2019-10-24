«Пол не меняют, его корректируют»: звезда «Битвы экстрасенсов» окончательно стала мужчиной

Переход к своему истинному «я» Томас начал давно, о чем рассказывал в Instagram, демонстрируя, как меняется его внешность (аккаунты Винзора ведут менеджеры от его имени, - прим. ред).

В социальной сети Томас показал, что окончательно добился той внешности, которой соответствовал изначально. При этом он отмечает, что пол не сменил, так как изначально был мужчиной и что пол не меняют, а корректируют. При этом он предупредил, что будет привлекать к ответственности СМИ, которые оскорбят его или вызовут вражду к его личности.