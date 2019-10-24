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«Пол не меняют, его корректируют»: звезда «Битвы экстрасенсов» окончательно стала мужчиной

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я выбрал вместо рекламы.
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Джулия Ванг победила в известном телешоу

Фото: Кадр из видео с канала Julie Vang

Джулия Ванг теперь называет себя Томасом Винзором-Ньютоном.

Джулия Ванг, победившая в 15-м сезоне шоу «Битва экстрасенсов» окончательно стала мужчиной – внешне. Джулия, теперь именующая себя Томасом Винзором-Ньютоном, отмечает, что генетически всегда была мужчиной, но со временем надоело играть женскую роль, навязанную обществом.

Джулия Ванг (Томас Винзор) рассказывает о здании КГБ в Риге

Переход к своему истинному «я» Томас начал давно, о чем рассказывал в Instagram, демонстрируя, как меняется его внешность (аккаунты Винзора ведут менеджеры от его имени, - прим. ред).

В социальной сети Томас показал, что окончательно добился той внешности, которой соответствовал изначально. При этом он отмечает, что пол не сменил, так как изначально был мужчиной и что пол не меняют, а корректируют. При этом он предупредил, что будет привлекать к ответственности СМИ, которые оскорбят его или вызовут вражду к его личности.

«Я не трансгендер, но я уважаю этих людей за их смелость быть собой, в отличие от вас, дамы, господа и все остальные. Поскольку вы просто альтернативно одаренное с***ло с дополнительной хромосомой, трясущееся у себя в норках. <…> Если вы хотели меня оскорбить, называя меня трансгендером, то это курам на смех. <...>», — написал он в микроблоге.

Томас Винзор-Ньтон также добавил, что тем, кому не интересно его творчество (парфюмерия, поэзия и живопись), не стоит подписываться на его страницы.

Фото: Instagram, кадры из видео

Видео: Julie Vang

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