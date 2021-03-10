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Юлия Меньшова похвасталась кольцом за 81 000 рублей на безымянном пальце

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Юлия Меньшова

Фото: Instagram @juliavmenshova

Юлия Меньшова признается, что обожает украшения, и в ее шкатулке — огромная коллекция драгоценностей всех мастей. Некоторые из них теряют свою актуальность, но она не спешит прощаться с ними. 51-летняя телеведущая похвасталась новинкой, которую планирует сделать фамильной реликвией.

На безымянном пальце звезды красуется крупное многоярусное кольцо из белого золота с обилием ярких разноцветных камней. Меньшова рассказала, что эти камни давно пылились в ее ящике, поэтому она решила подарить им новую жизнь. По специальному заказу для Юлии сделали эксклюзивное кольцо, которое обошлось в 81 000 рублей. Сумма вполне приемлема, особенно если сравнивать с гигантскими бриллиантами, под тяжестью которых «страдают» пальчики Виктории Бекхэм, Ким Кардашьян, Анастасии Решетовой и Светланы Лободы.

Юлия Меньшова / Instagram @juliavmenshova

Не так давно увесистое бриллиантовое кольцо на безымянном пальце засветила 30-летняя звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон. С 2018 года «Гермиона» встречается с бизнесменом Лео Робинтоном, однако, свою личную жизнь пара старается не афишировать. Подробности — на Passion.ru.

Фото: Instagram @juliavmenshova

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