Юлия Меньшова похвасталась кольцом за 81 000 рублей на безымянном пальце

На безымянном пальце звезды красуется крупное многоярусное кольцо из белого золота с обилием ярких разноцветных камней. Меньшова рассказала, что эти камни давно пылились в ее ящике, поэтому она решила подарить им новую жизнь. По специальному заказу для Юлии сделали эксклюзивное кольцо, которое обошлось в 81 000 рублей. Сумма вполне приемлема, особенно если сравнивать с гигантскими бриллиантами, под тяжестью которых «страдают» пальчики Виктории Бекхэм, Ким Кардашьян, Анастасии Решетовой и Светланы Лободы.