Юлия Меньшова похвасталась кольцом за 81 000 рублей на безымянном пальце
Фото: Instagram @juliavmenshova
На безымянном пальце звезды красуется крупное многоярусное кольцо из белого золота с обилием ярких разноцветных камней. Меньшова рассказала, что эти камни давно пылились в ее ящике, поэтому она решила подарить им новую жизнь. По специальному заказу для Юлии сделали эксклюзивное кольцо, которое обошлось в 81 000 рублей. Сумма вполне приемлема, особенно если сравнивать с гигантскими бриллиантами, под тяжестью которых «страдают» пальчики Виктории Бекхэм, Ким Кардашьян, Анастасии Решетовой и Светланы Лободы.
Не так давно увесистое бриллиантовое кольцо на безымянном пальце засветила 30-летняя звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон. С 2018 года «Гермиона» встречается с бизнесменом Лео Робинтоном, однако, свою личную жизнь пара старается не афишировать. Подробности — на Passion.ru.
Фото: Instagram @juliavmenshova
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