Кольцо Кардашьян за 2 млн долларов и еще 5 самых дорогих украшений звезд

Кто действительно любит баловать супругу, так это Дэвид Бекхэм: в коллекции его любимой Виктории насчитывается целых 14 обручальных колец. Общая стоимость содержимого шкатулки экс-солистки Spice Girls оценивается в £8,9 миллиона (около 930 миллионов рублей). Первое предложение сопроводило кольцо с 3-каратным бриллиантом за 6 миллионов рублей, через какое-то время его сменил изумруд за 114 миллионов, а затем Виктория Бекхэм похвасталась колье за 608 миллионов рублей, которое муж-футболист подарил ей на День влюбленных.