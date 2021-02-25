Кольцо Кардашьян за 2 млн долларов и еще 5 самых дорогих украшений звезд
Фото: Globallook
Зато в 2014 году рэпер не поскупился на сюрприз для возлюбленной и подкрепил предложение руки и сердца увесистым бриллиантом весом в 15 карат от Lorranie Schwartz. Ким Кардашьян была в восторге, а вот с банковского счета Канье слетела кругленькая сумма в 2 миллиона долларов.
Фото: Globallook
Кто действительно любит баловать супругу, так это Дэвид Бекхэм: в коллекции его любимой Виктории насчитывается целых 14 обручальных колец. Общая стоимость содержимого шкатулки экс-солистки Spice Girls оценивается в £8,9 миллиона (около 930 миллионов рублей). Первое предложение сопроводило кольцо с 3-каратным бриллиантом за 6 миллионов рублей, через какое-то время его сменил изумруд за 114 миллионов, а затем Виктория Бекхэм похвасталась колье за 608 миллионов рублей, которое муж-футболист подарил ей на День влюбленных.
Фото: Globallook
Не так давно Тимати приглядывался к роскошному кольцу от Jacob & Co с желтым бриллиантом в 75 карат. Сам ювелир и владелец бренда утверждает, что перед предложением с таким кольцом в руках отказать невозможно. А стоит украшение целых 16 миллионов долларов.
Не жалел денег рэпер и для экс-возлюбленной Анастасии Решетовой. Ее роскошное кольцо Graff оценивают в сумму более 2 миллионов рублей.
Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova
За «Оскаром» в 2019 году Леди Гага пришла во всеоружии. Открытую линию плеч в платье Alexander McQueen певица дополнила колье с увесистыми бриллиантами от Tiffani. Драгоценный аксессуар перещеголял в нашем топе даже кольцо Тимати: на шее звезды красовалось целых 30 миллионов долларов.
Фото: Globallook
Не так давно бриллиантами померились сразу две звездные красотки: Светлана Лобода и певица Ханна. На запястьях знаменитостей красовались браслеты-«змеи» из коллекции Serpenti итальянского Дома Bvlgari.
Фото: Instagram @offi_hanna
Стоимость такого — более 2 миллионов рублей. В пару к своему Ханна подобрала брутальные часы, щедро инкрустированные бриллиантами, а Лобода — колье из той же коллекции, что и браслет.
Фото: Instagram @lobodaofficial
Фото: Instagram
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