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Юлия Ковальчук пришла в театр в ботфортах и крошечной юбке «под крокодила»

Юлия Ковальчук призналась, что давно не была в театре, и решила исправляться. На «Мадам Рубинштейн» певица пришла во всеоружии — в образе, который мог отвлечь даже от премьеры спектакля с легендарной Верой Алентовой. Пока поклонники засыпают актрису комплиментами, мы решили присмотреться, в чем знаменитости выполняют культурную программу.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Ковальчук

Фото: instagram @juliakovalchuk

Не так давно поразила всех Анна Нетребко, которая надела абсолютно прозрачные брюки и платформы из 80-х в барселонский театр. Не отстает и Юлия Ковальчук: певица выгуляла крошечную мини-юбку из кожи с тиснением под крокодила, добавила к ней сапфировый джемпер с мерцающей деталью. Увенчали образ замшевые ботфорты на брутальной подошве, миниатюрная сумка-кисет в насыщенном оттенке синего и несколько лаконичных ювелирных акцентов.

Юлия Ковальчук

instagram @juliakovalchuk

Юлия Ковальчук

instagram @juliakovalchuk

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Фото: Instagram @juliakovalchuk

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