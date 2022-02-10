Юлия Ковальчук пришла в театр в ботфортах и крошечной юбке «под крокодила»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram @juliakovalchuk
Не так давно поразила всех Анна Нетребко, которая надела абсолютно прозрачные брюки и платформы из 80-х в барселонский театр. Не отстает и Юлия Ковальчук: певица выгуляла крошечную мини-юбку из кожи с тиснением под крокодила, добавила к ней сапфировый джемпер с мерцающей деталью. Увенчали образ замшевые ботфорты на брутальной подошве, миниатюрная сумка-кисет в насыщенном оттенке синего и несколько лаконичных ювелирных акцентов.
instagram @juliakovalchuk
instagram @juliakovalchuk
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Фото: Instagram @juliakovalchuk