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Вот это ноги! Анна Нетребко пришла в театр в абсолютно прозрачных брюках

Традиция наряжаться в театр в шатком положении: в зрительном зале все реже появляются платья, шпильки и меха. Анна Нетребко намекает, что любую возможность выгулять яркие образы нужно использовать, и доказывает это своим примером. Оперная дива пришла поддержать мужа во время выступления в Барселоне, а затем пробралась за кулисы и примерила его сценический образ. Треуголка звезде, определенно, к лицу, но взгляд фокусируется не только на этом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анна Нетребко

Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Для культурной программы Анна рискнула и выбрала двойку из жакета и расклешенных брюк, полностью выполненную из черного кружева. Места для фантазии осталось мало: текстура ткани максимально прозрачная, но скрывать артистке абсолютно нечего. Костюм выгодно открыл лучшие ракурсы на стройные ноги.

Дополнили образ брутальные ботинки на платформе — нечто среднее между диско-шиком восьмидесятых и традиционными японскими сандалиями гэта. А завершением стала акцентная сумка с броской ручкой в форме пантеры.

Анна Нетребко

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Анна Нетребко

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Главные текстуры сезона — ультралегкие и абсолютно прозрачные. А стилисты рекомендуют пересмотреть пару культовых сериалов и фильмов 90-х и носить кружевные бра контрастных одежде цветов напоказ. Подробную инструкцию ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram

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