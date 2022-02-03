Вот это ноги! Анна Нетребко пришла в театр в абсолютно прозрачных брюках

Для культурной программы Анна рискнула и выбрала двойку из жакета и расклешенных брюк, полностью выполненную из черного кружева. Места для фантазии осталось мало: текстура ткани максимально прозрачная, но скрывать артистке абсолютно нечего. Костюм выгодно открыл лучшие ракурсы на стройные ноги.

Дополнили образ брутальные ботинки на платформе — нечто среднее между диско-шиком восьмидесятых и традиционными японскими сандалиями гэта. А завершением стала акцентная сумка с броской ручкой в форме пантеры.