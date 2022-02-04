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Рептилии в городе: Дженнифер Лопес нарядилась в змеиный принт с головы до ног

Каждый раз, когда Дженнифер Лопес появляется на публике — это всегда восторг. Потому что звезда — настоящий трендсеттер. А в этот раз певица порадовала поклонников не одним новым образом, а сразу двумя. Обсуждаем свежие наряды знаменитости и предугадываем новые тренды сезона.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Лопес

Фото: Global Look Press

Сейчас Дженнифер Лопес в разгаре пресс-тура предстоящего фильма «Первый встречный», где она играет главную роль. 52-летняя актриса продемонстрировала змеиный total look. В основе — двубортный тренч Roberto Cavalli с анималистичным принтом, темными вставками и акцентными черно-золотыми пуговицами. Поп-звезда продолжила «хищную» тему, подобрав облегающее платье и высокие сапоги в той же цветовой гамме. В завершение образа — строгая черная сумка Bvlgari с золотистой фурнитурой.

Во втором образе Лопес сделала выбор в пользу монохрома, надев шелковое дымчато-синее платье с мраморным принтом. Самая модная вещь образа — бархатное пальто с тем же мотивом. К наряду звезда добавила вместительную сумку и темный ремень с серебряной пряжкой. Весь образ — Fendi.

Global Look Press

Global Look Press

Ранее мы обсуждали, какие украшения выбирают Дженнифер Лопес, Тина Кунаки и другие модные инфлюенсеры в этом сезоне. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Global Look Press

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