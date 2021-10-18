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Водянова вышла на свидание с мужем в шоколадном тренче за полмиллиона рублей

Наталья Водянова и Антуан Арно проводят время в Венеции, откуда уже передали пламенный привет. Для свидания с мужем 39-летняя супермодель выбрала дерзкий образ, выстроенный вокруг кожи, и не прогадала. Брутальные текстуры и ореховые оттенки — один из главных трендов этой осени. Разбираем в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Водянова

Фото: Наталья Водянова

Водянова вооружилась безупречными кожаными клешами цвета фундука и воспользовалась приемом Виктории Бекхэм — не тайным и уже очень даже явным. Его суть — носить брюки гипертрофированной длины, чтобы низы полностью перекрывали обувь и визуально вытягивали ноги. Дополняет образ шоколадный тренч Loro Piana, стоимость которого доходит до рекордных полмиллиона рублей. Акцентом аутфита стал забавный пушистый клатч канареечно-желтого цвета от Jimmy Choo. Завершение — стильные очки Celine в оправе овальной формы.

Из-за проблем со здоровьем Наталья Водянова вынуждена носить воротник Шанца. Тем не менее, теплым объятиям и поцелуям с мужем это не помеха.

Наталья Водянова и Антуан Арно

Наталья Водянова и Антуан Арно

Фото: Instagram @natasupernova

Кожа в оттенках орехов захватила сердца главных модниц, и ее триумф стоит признать. Недавно в total look цвета горького шоколада щеголяла Дженнифер Лопес, а еще раньше мы любовались эффектным выходом Тины Кунаки в тренче Off-White. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram @natasupernova