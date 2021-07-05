Тина Кунаки нарядилась в кожаное пальто цвета фундука за 289 000 рублей

Молодая жена Венсана Касселя — признанная фэшионистка, образы которой тут же разбираются на мелкие детали. Модель подобрала самую брутальную пару к фактурному трикотажу, и это — ультрадерзкое биколорное пальто от Off-White из кожи цвета фундука и карамели. Стоимость такого — 3 941 доллар, что составляет около 289 000 рублей. Завершение образа — неожиданное, но вполне гармоничное. Им стали узнаваемые и самые желанные туфли последних сезонов — неоновые сатиновые лодочки на каблуке-«бокале» от Amina Muaddi.

Не так давно по Парижу разгуливала Белла Хидид, демонстрируя наряды, которые приберегла для Недели моды. Один из образов модель позаимствовала у Ким Кардашьян — с кожей и «хищными» принтами, конечно же. Подробности с фото — на Passion.ru.