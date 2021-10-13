Да будет цвет! Виктория Бекхэм вернула в моду яркий вельвет и колор-блок

Чему действительно стоит поучиться у миссис Бекхэм, так это миксовать сразу несколько ультраярких оттенков в одном образе. Если вы думаете, что осень — это скучно, то посмотрите на Вики: в ее аутфите — канареечный желтый, жгучий алый и остромодный Grass. Звезда выстроила образ вокруг вельветовых клешей в пол (кстати, из своей новой коллекции), добавила к ним обжигающе красный джемпер и узнаваемую травянисто-зеленую сумку Cassette от Bottega Veneta. В завершение — как всегда головокружительные шпильки и крупные солнцезащитные очки.