Да будет цвет! Виктория Бекхэм вернула в моду яркий вельвет и колор-блок
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Чему действительно стоит поучиться у миссис Бекхэм, так это миксовать сразу несколько ультраярких оттенков в одном образе. Если вы думаете, что осень — это скучно, то посмотрите на Вики: в ее аутфите — канареечный желтый, жгучий алый и остромодный Grass. Звезда выстроила образ вокруг вельветовых клешей в пол (кстати, из своей новой коллекции), добавила к ним обжигающе красный джемпер и узнаваемую травянисто-зеленую сумку Cassette от Bottega Veneta. В завершение — как всегда головокружительные шпильки и крупные солнцезащитные очки.
Фото: Globallook
А когда-то Виктория щеголяла в крошечных платьях и микроюбках, которые практически не оставляли места для фантазии. Что ж, Miu Miu предвещают последним триумфальное возвращение грядущей весной. Как носить самый неоднозначный тренд нулевых — читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook