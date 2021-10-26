Водянова примерила образ гламурного лесника — с панамой и резиновыми сапогами

Наталья совместила классические прямые джинсы средней посадки с бланковой футболкой и утеплила комплект жилетом из овчины. Сверху накинула объемный блейзер в клетку, чем доказала, что эта деталь настолько универсальна, что вписывается и в городские, и в природные пейзажи. Дополнили образ брутальные резиновые сапоги Hunter в болотном оттенке, перчатки в тон блейзеру и пудровая панама с текстурой Teddy Bear. Последняя, к слову, названа одним из главных аксессуаров сезона. Если вы все еще не решили, каким головным убором обзавестись в период холодов, — возьмите на заметку.