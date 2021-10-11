От теплых бейсболок до дутых панам: 10 стильных головных уборов на осень
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @badgalriri
Выбор Passion.ru
Мы выбрали 10 стильных головных уборов из актуальных коллекций, которые претендуют на место в вашем wish-листе. Здесь — панамы всех мастей: от дутых до фетровых, бейсболки, бини и капор цвета конфет. Листайте, чтобы увидеть больше!
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Модная практика
Панамы с фактурой Teddy Bear в этом году снова с нами, поэтому самое время сделать пометку в списке покупок. Обратите внимание на светлые оттенки — капучино, молоко, пудровый розовый. Или создавайте брутальные образы с черными панамами и акцентными золотыми украшениями, как это делает Рианна (листайте фотогалерею).
Пока все с трепетом ждали в Instagram Елены Перминовой фото новорожденного Саши, мы заметили любопытную вещь: референс для фото в панаме модель взяла у Эльзы Хоск. Видите сходство?
Фото: Instagram @hoskelsa / Instagram @lenaperminova
Еще одна вариация на тему панамы — дутая. В ней не страшны любые осенние капризы, а главное — она впишется в любые образы. Обратите внимание на модели с регулируемыми завязками или фиксирующим шнуром на тулье, чтобы головной убор не улетал в ветреную погоду.
Фото: Instagram @lenaperminova
Поклонницы бейсболок могут ликовать: головной убор легко превратить во всесезонный, если правильно выбрать материал. Бренды предлагают модели из фетра, плотной хлопковой пряжи, твида и искусственного меха — на охоту за ними мы рекомендуем отправиться в ближайшее время.
Фото: Globallook
С легкой руки Донателлы Версаче головные платки прочно закрепились в топе тенденций. Будьте уверены, эта история будет длиться долго. Как раз после показа Versace Ирина Шейк прихватила с собой платок из плотного атласа. На осень можно присмотреть варианты из мягкой экокожи или дутые пуховые.
Фото: Globallook
Классика жанров casual и спортшик — шапки бини, которые давно пришлись по вкусу первым модницам Instagram. Хейли Бибер, например, вписала ее в образ с бомбером из искусственного меха, классическими брюками и кроссовками.
Фото: Eastnews
Ранее мы рассказывали, где купить идеальное пальто на осень. Вдохновившись образами первых леди и королевских особ, мы нашли сразу 10 вариантов, на которые стоит обратить внимание. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / архивы пресс-служб