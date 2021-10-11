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От теплых бейсболок до дутых панам: 10 стильных головных уборов на осень

В детстве мы стягивали с себя шапки, как только родители скрывались за горизонтом, и обещали себе, что не будем носить их, когда вырастем. Не тут-то было! Теперь поиск идеального головного убора превратился в настоящую модную охоту, для которой нужна сноровка. Чтобы упростить задачу, мы собрали главные тренды сезона, а для вдохновения — образы звезд и инфлюенсеров во главе с Джиджи Хадид, Рианной, Эльзой Хоск и Хейли Бибер.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рианна

Фото: Instagram @badgalriri

Выбор Passion.ru

Мы выбрали 10 стильных головных уборов из актуальных коллекций, которые претендуют на место в вашем wish-листе. Здесь — панамы всех мастей: от дутых до фетровых, бейсболки, бини и капор цвета конфет. Листайте, чтобы увидеть больше!

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Архивы пресс-служб

Модная практика

Панамы с фактурой Teddy Bear в этом году снова с нами, поэтому самое время сделать пометку в списке покупок. Обратите внимание на светлые оттенки — капучино, молоко, пудровый розовый. Или создавайте брутальные образы с черными панамами и акцентными золотыми украшениями, как это делает Рианна (листайте фотогалерею).

Пока все с трепетом ждали в Instagram Елены Перминовой фото новорожденного Саши, мы заметили любопытную вещь: референс для фото в панаме модель взяла у Эльзы Хоск. Видите сходство?

Эльза Хоск и Елена Перминова

Эльза Хоск и Елена Перминова

Фото: Instagram @hoskelsa / Instagram @lenaperminova

Еще одна вариация на тему панамы — дутая. В ней не страшны любые осенние капризы, а главное — она впишется в любые образы. Обратите внимание на модели с регулируемыми завязками или фиксирующим шнуром на тулье, чтобы головной убор не улетал в ветреную погоду.

Елена Перминова

Елена Перминова

Фото: Instagram @lenaperminova

Поклонницы бейсболок могут ликовать: головной убор легко превратить во всесезонный, если правильно выбрать материал. Бренды предлагают модели из фетра, плотной хлопковой пряжи, твида и искусственного меха — на охоту за ними мы рекомендуем отправиться в ближайшее время.

Тина Кунаки

Тина Кунаки

Фото: Globallook

С легкой руки Донателлы Версаче головные платки прочно закрепились в топе тенденций. Будьте уверены, эта история будет длиться долго. Как раз после показа Versace Ирина Шейк прихватила с собой платок из плотного атласа. На осень можно присмотреть варианты из мягкой экокожи или дутые пуховые.

Ирина Шейк с подругой

Ирина Шейк с подругой

Фото: Globallook

Классика жанров casual и спортшик — шапки бини, которые давно пришлись по вкусу первым модницам Instagram. Хейли Бибер, например, вписала ее в образ с бомбером из искусственного меха, классическими брюками и кроссовками.

Хейли Бибер

Хейли Бибер

Фото: Eastnews

Ранее мы рассказывали, где купить идеальное пальто на осень. Вдохновившись образами первых леди и королевских особ, мы нашли сразу 10 вариантов, на которые стоит обратить внимание. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / архивы пресс-служб