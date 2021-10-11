От теплых бейсболок до дутых панам: 10 стильных головных уборов на осень

Модная практика

Панамы с фактурой Teddy Bear в этом году снова с нами, поэтому самое время сделать пометку в списке покупок. Обратите внимание на светлые оттенки — капучино, молоко, пудровый розовый. Или создавайте брутальные образы с черными панамами и акцентными золотыми украшениями, как это делает Рианна (листайте фотогалерею).

Пока все с трепетом ждали в Instagram Елены Перминовой фото новорожденного Саши, мы заметили любопытную вещь: референс для фото в панаме модель взяла у Эльзы Хоск. Видите сходство?