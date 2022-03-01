Во всей красе: беременная Рианна пришла на показ в абсолютно прозрачном пеньюаре

На недавнем показе Dior барбадосская дива доказала, что она настоящая bad girl — в любом положении. Да и кто еще рискнет выйти на улицы Парижа практически без одежды!

Ри появилась в абсолютно прозрачном пеньюаре из сетки, которые не оставил места для фантазии. К нему певица добавила кружевное бра и миниатюрные Т-стринги. Дополнило образ брутальное кожаное пальто и эффектные сапоги на запредельно высоких шпильках. Финальный штрих — многослойные украшения, на которые Рианна никогда не скупится.