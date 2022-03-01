Во всей красе: беременная Рианна пришла на показ в абсолютно прозрачном пеньюаре
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Фото: Dpa
На недавнем показе Dior барбадосская дива доказала, что она настоящая bad girl — в любом положении. Да и кто еще рискнет выйти на улицы Парижа практически без одежды!
Ри появилась в абсолютно прозрачном пеньюаре из сетки, которые не оставил места для фантазии. К нему певица добавила кружевное бра и миниатюрные Т-стринги. Дополнило образ брутальное кожаное пальто и эффектные сапоги на запредельно высоких шпильках. Финальный штрих — многослойные украшения, на которые Рианна никогда не скупится.
Фото: Globallook
Накануне состоялось шоу Off-White в память о Вирджиле Абло, ушедшем из жизни в ноябре 2021-го. В показе приняли участие Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя Гербер, Наоми Кэмпбелл, Мариякарла Босконо, Серена Уильямс, Карли Клосс и многие другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Dpa