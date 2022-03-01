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Во всей красе: беременная Рианна пришла на показ в абсолютно прозрачном пеньюаре

Неделя моды в Париже стартовала феерично: только мы успели обсудить зашкаливающие концентрации звезд и топ-моделей на показе Off-White, так теперь Рианна подала новую тему. 34-летняя певица ждет первенца от рэпера ASAP Rocky, и каждый выход звезды означает только одно: ленту Instagram вновь заполонят ее фото. И с каждым разом одежды становится все меньше.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Рианна

Фото: Dpa

На недавнем показе Dior барбадосская дива доказала, что она настоящая bad girl — в любом положении. Да и кто еще рискнет выйти на улицы Парижа практически без одежды!

Ри появилась в абсолютно прозрачном пеньюаре из сетки, которые не оставил места для фантазии. К нему певица добавила кружевное бра и миниатюрные Т-стринги. Дополнило образ брутальное кожаное пальто и эффектные сапоги на запредельно высоких шпильках. Финальный штрих — многослойные украшения, на которые Рианна никогда не скупится.

Рианна

Рианна

Фото: Globallook

Накануне состоялось шоу Off-White в память о Вирджиле Абло, ушедшем из жизни в ноябре 2021-го. В показе приняли участие Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя Гербер, Наоми Кэмпбелл, Мариякарла Босконо, Серена Уильямс, Карли Клосс и многие другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Dpa

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