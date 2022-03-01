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Синди Кроуфорд и ее 20-летняя дочь устроили эффектное дефиле на шоу в Париже

Стартовала Неделя моды в Париже, замыкающая череду самых ожидаемых событий в индустрии. Коллекцию представил бренд Off-White, основанный Вирджилом Абло. Напомним, что в конце ноября 2021-го дизайнер скончался, что стало неожиданностью даже для его друзей. Как оказалось, долгое время Абло скрывал, что борется с редкой формой рака. На шоу в память модного революционера собралось максимальное количество знаменитостей, причем не только на front row, но и на подиуме.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Синди Кроуфорд

Фото: Vogue.com

Звездами показа стали супермодели разных поколений. Среди главных — Синди Кроуфорд, которая дефилировала, утопая в слоях фатина, а вместе с ней ее 20-летняя дочь (и уже одна из самых востребованных моделей) Кайя Гербер.

Наоми Кэмпбелл вышла на подиум в брюках-палаццо и пальто нараспашку (и на голое тело), Мариякарла Босконо демонстрировала бесконечные ноги в мини-платье, усыпанном чешуей из пайеток, а 53-летняя датская супермодель Хелена Кристенсен примерила образ панк-принцессы.

Не обошлось, конечно, и без ключевых фигур всех модных сезонов Джиджи и Беллы Хадид, Кендалл Дженнер. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше!

Кайя Гербер

Кайя Гербер

Фото: Vogue.com

Не так давно в США состоялась церемония вручения премии Гильдии киноактеров. Среди звездных гостей — Леди Гага в роскошном платье Armani Privé, Селена Гомес с колье за 40 миллионов рублей, Николь Кидман в объятиях супруга и многие другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram

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