Синди Кроуфорд и ее 20-летняя дочь устроили эффектное дефиле на шоу в Париже

Звездами показа стали супермодели разных поколений. Среди главных — Синди Кроуфорд, которая дефилировала, утопая в слоях фатина, а вместе с ней ее 20-летняя дочь (и уже одна из самых востребованных моделей) Кайя Гербер.

Наоми Кэмпбелл вышла на подиум в брюках-палаццо и пальто нараспашку (и на голое тело), Мариякарла Босконо демонстрировала бесконечные ноги в мини-платье, усыпанном чешуей из пайеток, а 53-летняя датская супермодель Хелена Кристенсен примерила образ панк-принцессы.

Не обошлось, конечно, и без ключевых фигур всех модных сезонов Джиджи и Беллы Хадид, Кендалл Дженнер. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше!