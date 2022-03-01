Синди Кроуфорд и ее 20-летняя дочь устроили эффектное дефиле на шоу в Париже
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Фото: Vogue.com
Звездами показа стали супермодели разных поколений. Среди главных — Синди Кроуфорд, которая дефилировала, утопая в слоях фатина, а вместе с ней ее 20-летняя дочь (и уже одна из самых востребованных моделей) Кайя Гербер.
Наоми Кэмпбелл вышла на подиум в брюках-палаццо и пальто нараспашку (и на голое тело), Мариякарла Босконо демонстрировала бесконечные ноги в мини-платье, усыпанном чешуей из пайеток, а 53-летняя датская супермодель Хелена Кристенсен примерила образ панк-принцессы.
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Фото: Vogue.com
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Фото: Instagram