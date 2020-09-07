Виртуальные модели и охота на винтаж: чем запомнился модный проект Global Talents Digital
Фото: Пресс-служба
Экологичность и тренды в коллекции RCP 4.5
Открыли диджитал-мероприятие московские дизайнеры, которые призывали задуматься об этичности моды и состоянии окружающей среды. За переходом к рациональному потреблению не должен следовать аскетизм и отстранение от стремительно меняющейся реальности. Доказывать теорию на практике взялись Елизавета Пичугина и Инна Голубева, дизайнеры бренда RCP 4.5, и вооружились для этого главными трендами — затейливым кроем, свободными силуэтами, эффектными текстурами и универсальной палитрой оттенков. А закрепили результат с помощью экологичных тканей.
Внимание к деталям в коллекции KREMLYAKOVA
Охоту за материалами ведет и Ольга Кремлякова, которая использовала винтажный шелк и стоковые ткани при создании новой коллекции. В центре внимания — микс принтов и фактур. В одном изделии могут гармонично уживаются этнические мотивы, флористические принты и замысловатые узоры. А вместе с тем — «драматичные» рукава, нежные воланы и оборки, контраст невесомых тканей с более плотными.
Соблазнительность и характер в моделях ALON LIVNÉ – Else
Российские бренды сменяли коллеги со всего мира, которые представляли как реальную, так и виртуальную одежду. И презентация ее на digital-моделях — уже не редкость. Так, показ израильского дизайнера Алона Ливне открыла виртуальная модель Линда Найт. В основе коллекции — игра на контрастах черного и белого, графичные принты и затейливые силуэты. Кстати, именно Ливне в 2013 году Бейонсе доверила разработку костюмов для ее тура The Mrs. Carter Show World Tour.
Медленная мода от Angela Reyna
Фото: Пресс-служба
Мексиканский бренд Angela Reyna поддерживает экологичные инициативы, используя в производстве органические ткани и веганскую кожу. Женщину дизайнер видит через призму внутренней силы и характера, а на практике воплощает свое представление в сочных оттенках и причудливых силуэтах, ассоциирующихся с героинями в искусстве легендарного фотографа Ирвина Пенна.
Первый сезон Global Talents проходил в онлайн-формате в июне 2020 года. О том, как дизайнеры вдохновлялись городскими трущобами, цитировали 70-е и эпоху Средневековья, читайте на Passion.ru.
Фото: пресс-служба
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