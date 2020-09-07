Виртуальные модели и охота на винтаж: чем запомнился модный проект Global Talents Digital

Мексиканский бренд Angela Reyna поддерживает экологичные инициативы, используя в производстве органические ткани и веганскую кожу. Женщину дизайнер видит через призму внутренней силы и характера, а на практике воплощает свое представление в сочных оттенках и причудливых силуэтах, ассоциирующихся с героинями в искусстве легендарного фотографа Ирвина Пенна.

Первый сезон Global Talents проходил в онлайн-формате в июне 2020 года. О том, как дизайнеры вдохновлялись городскими трущобами, цитировали 70-е и эпоху Средневековья, читайте на Passion.ru.