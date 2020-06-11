Вдохновение трущобами, виртуальные модели и не только: как прошел первый день модного проекта Global Talents Digital
Фото: Пресс-служба
Романтика и минимализм в коллекции Chapurin
В процессе создания новой коллекции Игорь Чапурин взялся за цитирование русских прозаиков во главе с Иваном Буниным. Лейтмотивом творчества писателя была природа, и вдохновение ею отчетливо читается в каждой модели. Здесь романтика встречает минималистичные формы, а свободные силуэты, сложные драпировки, объем подчеркивают женственность в ее современной интерпретации. В главных ролях — насыщенные охристые оттенки, древесный коричневый и полуночный черный.
Городские трущобы и затейливый крой от Anciela
Центральная тема коллекции Anciela — колумбийский город Медельин, родина основательницы бренда Дженнифер Дрогуэтт Эспиноса. Лукбук представлен в виде коллажей, рассказывающих о жизни города с его архитектурой и многочисленными трущобами. Привычные формы находят свое переосмысление и воплощаются в самых затейливых деталях — брутальных пальто с многчисленными разрезами и вырезами, жакетах с гиперобъемными рукавами, сложносочиненных полихромных принтах.
Сила и женственность от Femme de Mars
В работе над коллекцией дизайнер бренда обращался к творчеству американского художника и архитектора Гордона Матта-Кларка, популярного в 1970-х. Деятель искусства не жалел для творчества ничего и смело рубил стены домой, надрезал полы и снимал фасады зданий. Деконструктивизм стал главным мотивом коллекции Femme de Mars, который воплощен в замысловатых вырезах и фактурных материалах, имитирующих кракелюр. Для поддержания эффекта — все оттенки серых бетонных джунглей, будто смешавшихся с неоновым светом рекламных вывесок.
Многослойность и деконструктивизм от Viviano
Коллекция японского бренда Viviano — квинтэссенция романтики и женственности. В ней — присущий современному японскому искусству деконструктивизм, который дизайнер Вивьен Сью зарифмовала с многослойностью и самыми разнообразными текстурами. Здесь — эффектные «плечистые» тренчи в духе 80-х, «драматичные» макси с сотнями оборок, костюмы-двойки из брутальной кожи, а в противовес им — нежные платья с полупрозрачными тканями, рюшами и цветочными паттернами.
Идеальная база и конфетные оттенки в коллекции Not For Sale
Минимализм в его классическом понимании буквально встроен в ДНК бренда, и новая коллекция не стала исключением. Not for sale представляет безупречную современную базу, в основе которой — классический черный цвет, теплые оттенки бежевого и неоновые штрихи в виде конфетного розового и салатового. Здесь можно найти все и сразу: от двубортных тренчей, будто позаимствованных из гардероба бойфренда, до легких льняных костюмов.
Виртуальные модели на показе Ophelica
Фото: Пресс-служба
Капсула ophelica — яркий пример того, как реальность смешивается с виртуальным миром. В рамках проекта Global Talents бренд представил digital-показ, главными героями которого стали цифровые модели. Они дефилировали в пространстве серебристых тренчах и бомберах, платьях-макси и жакетах, декорированных цветным искусственным мехом. В фокусе — сложные сочетания текстур и палитра ярких оттенков (ультрафиолет, кляйновский синий, фуксия).
Ситуация в мире, связанная с пандемией коронавируса, внесла свои коррективы в главные модные мероприятия. Неделя моды MBFW Russia не стала исключением, и была перенесена в онлайн-формат. Как это было — читайте на Passion.ru.
Фото: пресс-служба
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