Вдохновение трущобами, виртуальные модели и не только: как прошел первый день модного проекта Global Talents Digital

Ситуация в мире, связанная с пандемией коронавируса, внесла свои коррективы в главные модные мероприятия. Неделя моды MBFW Russia не стала исключением, и была перенесена в онлайн-формат. Как это было — читайте на Passion.ru.

Фото: пресс-служба

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