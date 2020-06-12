Блеск 70-х, брутальные кольчуги и не только: чем запомнился второй день модного проекта Global Talents Digital
Фото: Пресс-служба
Искусство женственности в коллекции Rahel Guiragossian
Мода и искусство в тесном взаимодействии отразились в новом лукбуке швейцарского бренда Rahel Guiragossian. Дизайнер приглашает зрителя в художественную мастерскую, где модель позирует в одежде, сливающейся с живописными полотнами на фоне. Абстрактные формы, вдохновленные творчеством Эдгара Дега, стали лейтмотивом коллекции. Удлиненные блейзеры, силуэтные платья-макси, брючные двойки — принт каждой детали имитирует мазки масляных красок, которые художник будто только что смешал на палитре.
Унисекс-мода с заботой о природе от Guido Vera
Мода без вреда для окружающей среды — такова установка чилийского бренда Guido Vera. Дизайнер делает ставку на синтетический материал глосс-сатин, который получают во время обработки полиэстера. Здесь — лаконичные формы, фактурные ткани, принты с эффектом оптических иллюзий и гамма базовых цветов — графит, черный, бежевый и вариации на его тему. Главными героями из набора аксессуара стали защитные маски и панамы, стилизованные под военные каски.
Новый взгляд на деним от 13/7
В фокусе польского бренда 13/7 оказался деним самых разных оттенков и текстур. Затейливый джинсовый пэчворк позволил взглянуть на самые привычные повседневные вещи под другим углом. В лоскутной технике из десятков видов денима дизайнер составляет асимметричные топы, остромодные шорты-бермуды, толстовки в духе спортшик. Для поддержания hand-made-эффекта — необработанные детали с бахромой.
Привет из 70-х в коллекции Sushchenko
Искусство демосцены, зародившееся в 70-х, объединяет процессы творчества и программирования. Веяния этой эпохи пронеслись над коллекцией Stuck in velvet dream («застрять в бархатной мечте» — прим. ред.), которая ставит во главу угла цвет — сочный, насыщенный, играющий самыми разными оттенками на фактурных материалах — вельвете, бархате, жаккарде. Брюки-клеш, «плечистые» жакеты, платья с рукавами-буфами и жилетки в духе хиппи — эти тренды дизайнер цитирует особенно активно.
Телесность и средневековый дух в украшениях into|into
Инто Ниило, дизайнер бренда into|into, делает акцент на естественности и всем том, что дано нам от природы. Телесность и ее принятие стали мотивом нового проекта «Драгоценные части», который представил украшения самых затейливых форм. Здесь — колье из бусин-зубов, кольца с камнями, повторяющими форму ногтя, ожерелья в виде золотого слепка ключиц, а вместе с тем — брутальные кольчуги в духе средневековой эпохи и тяжеловесные металлические корсеты, напоминающие обмундирование воинов.
Проект Global Talents Digital в 2020 году объединил 50 брендов-участников из разных точек планеты. Как прошел первый день модного онлайн-мероприятия — читайте на Passion.ru.
Фото: пресс-служба
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