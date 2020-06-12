Блеск 70-х, брутальные кольчуги и не только: чем запомнился второй день модного проекта Global Talents Digital

Инто Ниило, дизайнер бренда into|into, делает акцент на естественности и всем том, что дано нам от природы. Телесность и ее принятие стали мотивом нового проекта «Драгоценные части», который представил украшения самых затейливых форм. Здесь — колье из бусин-зубов, кольца с камнями, повторяющими форму ногтя, ожерелья в виде золотого слепка ключиц, а вместе с тем — брутальные кольчуги в духе средневековой эпохи и тяжеловесные металлические корсеты, напоминающие обмундирование воинов.

Проект Global Talents Digital в 2020 году объединил 50 брендов-участников из разных точек планеты. Как прошел первый день модного онлайн-мероприятия — читайте на Passion.ru.