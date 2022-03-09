Виктория Боня примерила мальчишеский образ с бейсболкой и жилетом-гигантом
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @victoriabonya
Звезда «Дома-2», а ныне популярный блогер Виктория Боня дала мастер-класс на тему спортшика и oversize. Звезда Instagram выстроила образ вокруг базы — брюк расслабленного силуэта и свободной футболки. Соединила тандем с помощью гиперобъемного жилета цвета графита и добавила бейсболку. Брутальность образа компенсируют украшения — лаконичные серьги-пусеты и помолвочное кольцо с увесистым бриллиантом, которое поклонники впервые заметили на безымянном пальце Виктории в декабре 2021 года.
Фото: Instagram @victoriabonya
Тем временем коллега Виктории Бони по «Дому-2» Ксения Бородина проводит каникулы вместе с дочерьми в Дубае. Телеведущая вернулась к полноценному ведению блога и уже похвасталась эффектными пляжными образами. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @victoriabonya