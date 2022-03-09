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Виктория Боня примерила мальчишеский образ с бейсболкой и жилетом-гигантом

Виктория Боня показывает на своем примере, что oversize на хрупких женских плечах выглядит соблазнительно. Телеведущая передала привет из Монте-Карло и, несмотря на теплый климат, обзавелась теплым дутым жилетом, который в морозную погоду выполнит роль спасательного. Разбираем новый аутфит в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Виктория Боня

Фото: Instagram @victoriabonya

Звезда «Дома-2», а ныне популярный блогер Виктория Боня дала мастер-класс на тему спортшика и oversize. Звезда Instagram выстроила образ вокруг базы — брюк расслабленного силуэта и свободной футболки. Соединила тандем с помощью гиперобъемного жилета цвета графита и добавила бейсболку. Брутальность образа компенсируют украшения — лаконичные серьги-пусеты и помолвочное кольцо с увесистым бриллиантом, которое поклонники впервые заметили на безымянном пальце Виктории в декабре 2021 года.

Виктория Боня

Виктория Боня

Фото: Instagram @victoriabonya

Тем временем коллега Виктории Бони по «Дому-2» Ксения Бородина проводит каникулы вместе с дочерьми в Дубае. Телеведущая вернулась к полноценному ведению блога и уже похвасталась эффектными пляжными образами. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @victoriabonya

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