Виктория Боня примерила мальчишеский образ с бейсболкой и жилетом-гигантом

Звезда «Дома-2», а ныне популярный блогер Виктория Боня дала мастер-класс на тему спортшика и oversize. Звезда Instagram выстроила образ вокруг базы — брюк расслабленного силуэта и свободной футболки. Соединила тандем с помощью гиперобъемного жилета цвета графита и добавила бейсболку. Брутальность образа компенсируют украшения — лаконичные серьги-пусеты и помолвочное кольцо с увесистым бриллиантом, которое поклонники впервые заметили на безымянном пальце Виктории в декабре 2021 года.