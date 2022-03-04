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Режим экономии: Ксения Бородина выгуляла костюм за 4900 рублей

Ксения Бородина вместе с дочерьми отправилась на каникулы в солнечный Дубай. Телеведущая подчеркнула, что приняла решение не отменять поездку ради детей, и сообщила, что продолжит вести свой блог в привычном режиме. Предлагаем отвлечься и посмотреть, что оказалось в багаже звезды для нового путешествия!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Бородина

Фото: Instagram @borodylia

А с собой Ксения прихватила комплект из вязаного топа-халтера и эффектной юбки с дерзким разрезом. Пляжный костюм цвета молока выигрышно контрастирует с шоколадным загаром и подчеркивает фигуру с лучших ракурсов. Под ним звезда спрятала черный купальник. Кстати, наряд от российского бренда вполне бюджетный — приобрести такой же можно на распродаже за 4900 рублей.

Дополнили образ текстильные сандалии-слайды Christian Dior, узнаваемая плетеная сумка Loewe и остромодные очки-авиаторы.

Ксения Бородина с дочерьми

Ксения Бородина с дочерьми

Фото: Instagram @borodylia

Свое мнение о сложившейся политической ситуации высказали многие знаменитости, включая ключевых игроков российского шоубизнеса. Что по этому поводу думает Валерий Меладзе, Ксения Собчак, Максим Галкин, Екатерина Шпица и другие звезды читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @borodylia

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