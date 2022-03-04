Режим экономии: Ксения Бородина выгуляла костюм за 4900 рублей

А с собой Ксения прихватила комплект из вязаного топа-халтера и эффектной юбки с дерзким разрезом. Пляжный костюм цвета молока выигрышно контрастирует с шоколадным загаром и подчеркивает фигуру с лучших ракурсов. Под ним звезда спрятала черный купальник. Кстати, наряд от российского бренда вполне бюджетный — приобрести такой же можно на распродаже за 4900 рублей.

Дополнили образ текстильные сандалии-слайды Christian Dior, узнаваемая плетеная сумка Loewe и остромодные очки-авиаторы.