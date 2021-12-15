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Когда свадьба? Виктория Боня намекнула на помолвку, показав кольцо с внушительным камнем

Свою личную жизнь 42-летняя телеведущая тщательно скрывает от посторонних глаз. Именно поэтому информация о том, что она собирается замуж, потрясла поклонников — они даже не знали, что на данный момент Виктория состоит в отношениях.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Виктория Боня с букетом пионов

Фото: Instagram @victoriabonya

В Instagram-аккаунте экс-участница «Дома-2» опубликовала снимок со своей левой рукой, на безымянном пальце которой красовалось роскошное кольцо с внушительным камнем. «Ну что... можете поздравить меня», — обратилась она к аудитории.

С чем именно стоит ее поздравить, пока неясно, однако расположение кольца и неоднозначная подпись наводят на мысли о том, что телеведущая собирается замуж. Имя ее возлюбленного неизвестно общественности.

Виктория Боня похвасталась кольцом

Виктория Боня похвасталась кольцом

Фото: Instagram

Да и сама Вика не торопится освещать свою личную жизнь на просторах социальных сетей и интернета. Она лишь хвастается в своем профиле постоянными подарками и большими букетами цветов, которые получает от поклонников, не упоминая их имен и статуса взаимоотношений.

За свои 42 года Боня так ни разу не связала себя узами брака. У нее есть дочь, рожденная во время отношений с ирландским миллионером Алексом Смерфитом, однако под венец отец ее ребенка так девушку и не повел — они расстались почти сразу после рождения Анджелины-Летиции.

Фото: Instagram

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