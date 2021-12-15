Когда свадьба? Виктория Боня намекнула на помолвку, показав кольцо с внушительным камнем
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @victoriabonya
В Instagram-аккаунте экс-участница «Дома-2» опубликовала снимок со своей левой рукой, на безымянном пальце которой красовалось роскошное кольцо с внушительным камнем. «Ну что... можете поздравить меня», — обратилась она к аудитории.
С чем именно стоит ее поздравить, пока неясно, однако расположение кольца и неоднозначная подпись наводят на мысли о том, что телеведущая собирается замуж. Имя ее возлюбленного неизвестно общественности.
Фото: Instagram
Да и сама Вика не торопится освещать свою личную жизнь на просторах социальных сетей и интернета. Она лишь хвастается в своем профиле постоянными подарками и большими букетами цветов, которые получает от поклонников, не упоминая их имен и статуса взаимоотношений.
За свои 42 года Боня так ни разу не связала себя узами брака. У нее есть дочь, рожденная во время отношений с ирландским миллионером Алексом Смерфитом, однако под венец отец ее ребенка так девушку и не повел — они расстались почти сразу после рождения Анджелины-Летиции.
Фото: Instagram