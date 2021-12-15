Когда свадьба? Виктория Боня намекнула на помолвку, показав кольцо с внушительным камнем

В Instagram-аккаунте экс-участница «Дома-2» опубликовала снимок со своей левой рукой, на безымянном пальце которой красовалось роскошное кольцо с внушительным камнем. «Ну что... можете поздравить меня», — обратилась она к аудитории.

С чем именно стоит ее поздравить, пока неясно, однако расположение кольца и неоднозначная подпись наводят на мысли о том, что телеведущая собирается замуж. Имя ее возлюбленного неизвестно общественности.