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Виктория Бекхэм в изумрудных шелках затмила свою модель: голосуйте, кто круче

Виктория Бекхэм уже определилась, в чем будет встречать новогодние праздники. За нарядом далеко ходить не пришлось, да и зачем, если под рукой новая круизная коллекция, едва сошедшая с подиума. Одним из знаковых в ней стало безупречное платье-комбинация, в котором невозможно выглядеть иначе — только на миллион. Держись, Дэвид!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Виктория Бекхэм

Фото: Instagram @victoriabeckham

Экс-участница Spice Girls нарядилась в изумрудные шелка с головы до ног. Дизайнер создала легкий, но при этом монументальный силуэт: расслабленный (и максимально открытый верх), тонкие, едва заметные бретели и щедрое количество ткани внизу, благодаря чему наряд основательно ложится на пол драпировками, будто постамент для скульптуры.

Фигура миссис Бекхэм в нем выглядит роскошно — со всех ракурсов.

Кажется, ей даже удалось перещеголять профессиональную модель с собственной презентации, причем уже не впервые. А как считаете вы? Голосуйте!

Victoria Beckham Resort 2022

Victoria Beckham Resort 2022

Фото: Vogue.com

Ранее на примере Виктории Бекхэм и других звездных красоток мы разбирали, как одеваться, чтобы волновать своего мужчину даже после долгих лет в браке. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / Vogue.com / Instagram @victoriabeckham

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