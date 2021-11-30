Виктория Бекхэм в изумрудных шелках затмила свою модель: голосуйте, кто круче

Экс-участница Spice Girls нарядилась в изумрудные шелка с головы до ног. Дизайнер создала легкий, но при этом монументальный силуэт: расслабленный (и максимально открытый верх), тонкие, едва заметные бретели и щедрое количество ткани внизу, благодаря чему наряд основательно ложится на пол драпировками, будто постамент для скульптуры.

Фигура миссис Бекхэм в нем выглядит роскошно — со всех ракурсов.