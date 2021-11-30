Виктория Бекхэм в изумрудных шелках затмила свою модель: голосуйте, кто круче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @victoriabeckham
Экс-участница Spice Girls нарядилась в изумрудные шелка с головы до ног. Дизайнер создала легкий, но при этом монументальный силуэт: расслабленный (и максимально открытый верх), тонкие, едва заметные бретели и щедрое количество ткани внизу, благодаря чему наряд основательно ложится на пол драпировками, будто постамент для скульптуры.
Фигура миссис Бекхэм в нем выглядит роскошно — со всех ракурсов.
Кажется, ей даже удалось перещеголять профессиональную модель с собственной презентации, причем уже не впервые. А как считаете вы? Голосуйте!
Фото: Vogue.com
Ранее на примере Виктории Бекхэм и других звездных красоток мы разбирали, как одеваться, чтобы волновать своего мужчину даже после долгих лет в браке. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Vogue.com / Instagram @victoriabeckham