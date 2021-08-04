Вера Брежнева спустила больше 120 000 рублей на наряд для пляжа
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @veravera
Последний день отпуска Брежнева встретила ранним подъемом и походом на пляж. Первые лучи утреннего солнца звезда приветствовала максимально стильно: в кипенно-белом бикини и халате длины макси с тропическим принтом от российского бренда. Стоимость удовольствия — 16 000 рублей. К нему — пару сандалий Ginza от The Row, ставшими культовыми в этом сезоне. Модель в духе 90-х сейчас на волне популярности, и модницы без раздумий отдают за них в среднем 73 500 рублей за пару. Финальный штрих — плетеный шоппер черного цвета от Dragon, стоимость которого составляет около 32 000 рублей.
Не так давно папарацци поймали Кейт Мосс по пути в ресторан на Ибице. Супемодель показала, как быстро превратить купальник в деталь идеального образа для ужина. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Instagram @veravera
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