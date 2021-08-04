Вера Брежнева спустила больше 120 000 рублей на наряд для пляжа

Последний день отпуска Брежнева встретила ранним подъемом и походом на пляж. Первые лучи утреннего солнца звезда приветствовала максимально стильно: в кипенно-белом бикини и халате длины макси с тропическим принтом от российского бренда. Стоимость удовольствия — 16 000 рублей. К нему — пару сандалий Ginza от The Row, ставшими культовыми в этом сезоне. Модель в духе 90-х сейчас на волне популярности, и модницы без раздумий отдают за них в среднем 73 500 рублей за пару. Финальный штрих — плетеный шоппер черного цвета от Dragon, стоимость которого составляет около 32 000 рублей.