Ослепили: Рената Литвинова, Бейонсе и другие звезды в дерзких диско-платьях
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
К слову, наряды-кольчуги — классика, которую придумал Пако Рабан еще в шестидесятых, а позже развил идею Джанни Версаче. Уже в 90-х сливки общества топ-моделей ходили в них: от Кейт Мосс до Наоми Кэмпбелл. Летний сезон 2021 тоже бликует ярко: в коллекциях Valentino, Burberry, Balmain на серебро поставлено все.
Не так давно сверкающее платье из коллекции Ulyana Sergeenko Couture примерила Дуа Липа: певица надела экстремальное мини с лифом в виде кошек на съемки шоу «Голос». Где блеска драгметаллов было особенно много, так это в Каннах. Марион Котийяр отражала вспышки фотокамер глянцевым платьем Chanel, а экс-возлюбленная Бруклина Бекхэма Хана Кросс — соблазнительной комбинацией Hugo Boss. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов!
Фото: Globallook / Eastnews / Instagram
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