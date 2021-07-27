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Ослепили: Рената Литвинова, Бейонсе и другие звезды в дерзких диско-платьях

26 июля Рената Литвинова праздновала день рождения дочери Ульяны, в честь которого нарядилась в серебряное макси-платье Paco Rabanne, добавила к нему туфли на каблуке-бокале Amina Muaddi и сумку-бутылку — от Balenciaga, конечно же. А мы провели fashion-расследование, кто из звезд увлекается диско-мотивами и откуда к нам пришел этот тренд.